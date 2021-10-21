То про що нам ще з вами говорити, якщо не про парламент, закони, кулуарні інтриги. Ну і загалом про те, хто там і чим під куполом зайнятий.

К теме Дерибан объектов парламента: из шкафа Разумкова выпали все скелеты

Розпочнемо з асоціацій: Разумков, Корнієнко, Стефанчук та Буймістер. Хто у цій четвірці, на вашу думку, зайвий? За умови, що правильних відповідей може бути не одна. Ну а поки ви думаєте, давайте я вам нагадаю, що цих народних обранців свого часу об'єднувало.

Стефанчук обіймає нову посаду

Тож всі вони колись любили зелений колір, всі вони потрапили до Верховної Ради вперше і всі вони "слуги народу", були. Бо пан Руслан Стефанчук – тепер позафракційний, як і його попередник Дмитро Разумков, такі вже в нас правила.



Стефанчук став спікером парламенту / Фото glavcom.ua

Щойно ти стаєш спікером парламенту, а саме цей пост займає наразі пан Руслан, то маєш залишити стаю і стати, так би мовити, "нічийний" або ж рівновіддалений від всіх фракцій і груп.

І тут нагадаю, що раз пан Стефанчук пішов кар'єрною драбиною в гору. І тут справа навіть не в кріслах, а в тому, що він став тепер другою людиною в державі. То його місце першого заступника відповідно звільнилось.

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І ось тут цікаво, що бути спікером хотіло щонайменше 5 нардепів. Олексій Гончаренко, Гео Лерос, Ярослав Железняк, Руслан Стефанчук і Яка Зінкевич, а кандидатів на першого заступника було всього 2:

Софія Федина;

Олександр Корнієнко.

І я думаю ви вже розумієте кого підтримали нардепи. Щоправда, самою монобільшістю рішення ухвалити не вдалося. Тут знову на підтримку "слугам" прийшла група "За Майбутнє" та "Довіра".

Хто такий Корнієнко насправді

Трохи насторожуюча, як нам мене, одностайність, яка аж занадто привертає до себе увагу. Але поки в тривожні дзвони не б'ємо, а просто спостерігаємо. Що ж до самого Корнієнка, то я нагадаю що йому 37.

Балотувався він до парламенту під сьомим номером і до цього, як то кажуть, чим тільки не займався. Був і бізнес-тренером, і політтехнологом, і мотиваційним спікером і навіть у гурті співав.



Олександр Корнієнко став віцеспікером парламенту / Фото 24 каналу

До речі, кажуть, що ідея провести дебати Порошенка – Зеленського на стадіоні – це теж його рук справа. Та це все в минулому. Бо зараз на то все у нього вільного часу точно не має.

Бо треба поєднувати і посаду голови партії, і посаду заступника очільника президії. Сподіваємось, що обмежена кількість вільного часу не даватиме пану Корнієнку ще й змоги влипати у скандали, як то було свого часу з "корабельною сосною."

Разумков шукає собі місце у парламенті

Ну і поки від президії далеко не відійшли, давайте згадаємо і про того, хто кар'єрною драбиною з президії спустився і тепер не може знайти собі місця. Спочатку Дмитро Разумков сів у залі біля партії "ЄС", але ж він "слуга".

Принаймні до Ради він зайшов під першим номером саме цієї фракції. Тож до неї начебто хоче і повернутися. Принаймні такі були домовленості. Щоправда, партія тепер якось не надто хоче назад його приймати.

Шляхи їх розійшлися, принципи змінилися, а дружба не пройшла перевірку часом. Але Давид Арахамія проявив великодушність і заявив, що оскільки Олександр Корнієнко пересів із зали засідань у президію, то Дмитро Разумков, може пересісти на його місце.



Арахамія дозволив Разумкову сісти на місце Корнієнка / Фото пресслужби "Слуги народу"

Щоправда, розташоване воно поруч із місцем того ж таки Давида Арахамії, з яким у Разумкова останнім часом – "терки". Однак це ще не вся Санта-Барбара. Цього тижня парламент розблокував підписання того самого – закону про олігархів.

Верховна Рада успішно провалила 12 блокуючих постанов. 11 з них подала, до речі, партія Петра Олексійовича і 12-ий надійшов від ОПЗЖ. Однак це в минулому. Бо тепер спікер може підписати закон і відправити його на підпис президентові. А він – на перевірку Венеційської комісії. Якщо ви думали, що цей документ вже там, то ні.

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Однак і тут виникли суперечки – хто саме має зі спікерів підписувати закон? Колишній голова парламенту Разумков заявив в ефірі одного з каналів, що це має бути саме він. За його словами, документ має підписати той спікер, за присутністю якого за закон голосували. А це був саме Разумков.



Разумков хоче підписати закон про олігархів / Фото з фейсбуку Разумкова

На противагу йому, вже новообраний спікер парламенту повідомив журналістам, що не бачить у Регламенті Верховної Ради статті, яка визначає, що закон має підписувати виключно чинний на момент розгляду та ухвалення спікер.

Ну не парламент, а американські гірки. Тож відчуваю, що нас очікує новий виток розборок. А поки те, про що ми давно говорили – сталося.

Буймістер виключили зі "Слуги народу"

Депутати від "Слуги народу" виключили з рядів своєї фракції… Ні, поки не Миколу Тищенка, а іншу свою колегу – Людмилу Буймістер. Що Буймістер робить у Раді? В основному лобіює інтереси Ренат Леонідовича.

Щоправда, виключили її не за це, а за те, що пані Людмила була єдиною з фракції, хто проголосував проти закону про олігархів. Така собі міс червона кнопка. Також політикиня не підтримала відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, і багато чого іншого теж не підтримала.



Буймістер виключили зі "Слуги народу" / Фото з фейсбуку Людмили Буймістер

За словами "слуги" Данила Гетманцева, публічна політична позиція Буймістер відверто суперечить позиції фракції загалом. Тому нардепи майже одноголосно проголосували за виключення колеги.

Подробнее Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"

Що робитиме далі, пані Людмила ще не вирішила. Вона заявила, що навряд чи долучитися до політичної сили "Довіра" чи "За Майбутнє", остання її "точно не візьме через позицію по Коломойському".

А от на запитання про членство у групі колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, яку той нібито збирає, депутатка відповіла, що "час покаже".