Перша підозра полетіла меру Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його ймовірним спільникам. Всім їм закидають привласнення міського майна на суму у понад 550 мільйонів гривень.

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Однак сума не остаточна, тому цілком ймовірно, що реальний встановлений розмір збитків може суттєво так зрости до кінця слідства.

Хто ще тримав підозри

Другим підозру отримав одіозний керівник державного "Укрексімбанку" Євген Мецгер за те, що перешкоджав законній професійній діяльності журналістів та ще й силою тримав їх у своєму кабінеті. Це кваліфікують, як незаконне позбавлення волі або навіть викрадення людини.

Утім мене не покидає таке передчуття, що це не останні мецгерівські підозри, бо коли правоохоронці візьмуться за розслідування того, що накопали "Схеми" з цих питань, які відмовився коментувати Мецгер, то там цілком ймовірно може бути ще одна підозра, але вже за фінансування тероризму.

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Така, до речі, у 2020 році, прилетіла одному хитрому народному депутату, який у період 2014 – 2015 років намагався, як то кажуть, "пропетляти" між Україною, Росією та окремими районами Донецької та Луганської областей. Потім виявилось, що весь цей час його телефонні розмови слухали та про наміри знали. Відповісти за це йому, нехай і через 7 років, таки доведеться.

Медведчук отримав не першу підозру

Третя підозра, яка як сніг на голову прилетіла Медведчуку 8 жовтня. Поки він зі своїми адвокатами замальовував нову стратегію захисту, то вірний собака Вадим Рабінович кинувся захищати його на російських помийках.

На брифінгу для журналістів генпрокурорка Ірина Венедіктова, разом із головою Служби безпеки України Іваном Бакановим вийшли і відзвітували, що вони підписали опезежешному лідеру, який не перший місяць знаходиться під домашнім арештом, другу підозру.

Повідомили про підозру народному депутату Віктору Медведчуку, за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації. Підкреслюю, що мова йде не лише про конкретну особу та оголошення підозри, і не лише про сприяння закупівлі вугілля з тимчасово окупованих територій,

– сказала Венедіктова.

"Це питання державної зради й того, як окремі українські політики в розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України та будували спільні з терористами схеми", – додала вона.

Однопартійці називають Медведчука героєм

Це важливо, що вугілля і не тільки, бо схоже весь захист Медведчука будуватиметься на заявах Олега Волошина з "ОПЗЖ".

"У 2014 році юридичні особи з шахтами й заводами належали українським власникам і платили гроші в бюджет України. Терористичними псевдореспубліки Верховна Рада визнала їх 2015 року. Це навіть не торгівля, ми не торгуємо самі з собою. Це економічні контакти", – виправдовувався Волошин.

Медведчук, як стверджує його однопартієць, не зрадник. Ні, він рятівник, який за посередництва таких як він "героїв", поки безіменних, бо слідство ще йде, створив штучні перешкоди для постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки. Це спровокувало хвилю відключень електроенергії в Україні не для того, щоб нам з вами зашкодити, не для того, щоб підірвати енергетичну незалежність України.

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Не для того, щоб організувати незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій за готівку на державні підприємства України та на цьому заробити. Він робив це з самовіддачею, з самозабуттям, виключно заради нас з вами, заради народу українського, щоб, напевно, врятувати нас від міфічного "внешнего управления".

Що зробив Кива

Тому не підозру Медведчуку треба давати, а медаль. Можна навіть пам'ятник біля Верховної Ради двометровий поставити з газовою трубою. Поряд щоб стояли Петро Олексійович і Валерія Гонтарева. Хіба вони дарма у плівках фігурують як співорганізатори схеми. Хто ту трубу потре – того всі підозри стороною обходитимуть.

Так вдається народному депутату від "ОПЗЖ" Іллі Киві. Не розумію, за що цей іспанський сором.

Насправді я зробив те, про що думають всі, але зі страху не можуть дозволити собі. Я дійсно привітав чоловіка, лідера своєї нації, нашого стратегічного партнера, з яким рано чи пізно сядемо за стіл перемовин, розв'язуватимемо питання й створимо слов'янський світ, який протистоятиме божевіллю, яке відбувається у світі,

– сказав Кива.

За його словами, таку саму позицію мають мільйони людей. Тому мала бути четверта підозра й вручити її мали Іллі Киві за привітання Володимира Путіна з днем народження.

Вітав Путіна на фоні українського прапора

Суть навіть не в тому, що Кива зміг виставити це привітання лише з третього разу, бо то за кадром було чути зауваження, що то руки не там тримав, то на відео туфлі не влізли. Суть в тому, що народний депутат України стоячи на фоні прапора, з яким наші хлопці боронять державу від окупанта, вітає головного окупанта з днем народження, бажає йому сил, натхнення і всього найкращого.

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Нагадаю про окупований Крим, російсько-українську війну, 13 тисяч вбитих і приблизно 30 тисяч поранених. Якщо вам так сильно подобається лідер сусідньої держави, то народом можемо скинутися на квиточок: валіза – вокзал – Росія.