За словами Мецгера, таке рішення є добровільним. У такий спосіб посадовець дав оцінку своїм діям.

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Мецгер хоче відновити довіру до банку

Коментуючи своє звільнення, Євген Мецгер, який 4 жовтня напав на журналістів "Схем", перелічив свої досягнення на посаді голови "Укрексімбанку". За словами посадовця, що за його головування банк став міцнішим, а прибутки зросли. Мецгер заявив, що за 2021 рік прибуток "Укрексімбанку" складає 1,75 мільярда.



Заява на звільнення / Фото з фейсбука Євгена Мецгера

Крім того, посадовець зазначив, що працював у банку 15 років, а з 2020 року очолив його.

Євген Мецгер запевнив, що він розуміє, що його виправдань слухати ніхто не буде, однак звинувачення в сторону банку його дивують.

Зрозуміло, що ці пояснення зараз вже не будуть слухати, але банк дійсно працює успішно, цілком законно та згідно із затвердженими пріоритетами. І саме тому для мене було настільки неочікувано – почути звинувачення, які пролунали на адресу банку,

– заявив Мецгер.

Посадовець переконаний, що всі операції, які здійснює банк – законні, а тому звинувачення є беззмістовними.

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Текст публікації Мецгера

Сьогодні я написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ "Укрексімбанк". Це логічний крок – єдино можливий у ситуації, коли потрібно відвернути негативні наслідки для банку.

Практично вся моя кар'єра пов'язана з цим банком. Саме тут я почав працювати ще у 2006 році. За це час пройшов різні сходинки. У 2020 році очолив банк.

Треба сказати, що за цей час банк став дійсно міцніше. Були реалізовані сотні проектів, які посилили і банк і українську економіку. Банк в 2021 році отримав прибутку вже 1,75 мільярда гривень.

Зрозуміло, що ці пояснення зараз вже не будуть слухати, але банк дійсно працює успішно, цілком законно та згідно із затвердженими пріоритетами. І саме тому для мене було настільки неочікувано – почути звинувачення, які пролунали на адресу банку.

І також ще раз стверджую – укладаючи угоди з клієнтами банку, наші працівники завжди дотримувались вимог закону, правил та процедур банківської роботи.

Написання заяви про відставку є моєю власною оцінкою того, що сталося в банку. Сподіваюсь, що цей крок допоможе відновленню довіри до банку.