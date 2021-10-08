Ще одну підозру Мецгер отримав через день після першої – 8 жовтня. Її висунула Голосіївська окружна прокуратура Києва.
Його коментар Документи треба передати в СБУ, – Мецгер про розслідування "Схем"
Вирішують питання про запобіжний захід
Відстороненому Євгену Мецгеру інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей:
- частини 1, 3 статті 171,
- частина 2 статті 146.
Вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі та процесуальні дії тривають.
Які підозри оголосили раніше
Мецгеру та ще одній службовій особі з "Укрексімбанку" 7 жовтня вручили підозри щодо перешкоджання роботи журналістів.
Від роботи відсторонили директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимира Пікалова та директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова.
Напад на журналістів "Схем": дивіться відео
Коротко про скандал із Мецгером і журналістами "Схем"
- 4 жовтня журналісти "Схем" брали інтерв'ю у голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера.
- Питання про сумнівний кредит для компанії, чий власник має бізнес в окупованій Горлівці, викликало у нього агресію. Про журналістів він говорив із лайкою і поводився зверхньо.
- Мецгер наказав охороні відібрати камеру і стерти відео. Флешки у них відібрали і справді їх почистили.
- Втім, "Схемам" вдалося відновити відео, його у той же вечір оприлюднили в інтернеті. Поведінка голови Укрексімбанку та його підлеглих шокувала суспільство.