Ще одну підозру Мецгер отримав через день після першої – 8 жовтня. Її висунула Голосіївська окружна прокуратура Києва.

Його коментар Документи треба передати в СБУ, – Мецгер про розслідування "Схем"

Вирішують питання про запобіжний захід

Відстороненому Євгену Мецгеру інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей:

  • частини 1, 3 статті 171,
  • частина 2 статті 146.

Вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі та процесуальні дії тривають.

Які підозри оголосили раніше

Мецгеру та ще одній службовій особі з "Укрексімбанку" 7 жовтня вручили підозри щодо перешкоджання роботи журналістів.

Від роботи відсторонили директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимира Пікалова та директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова.

Напад на журналістів "Схем": дивіться відео

Коротко про скандал із Мецгером і журналістами "Схем"

  • 4 жовтня журналісти "Схем" брали інтерв'ю у голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера.
  • Питання про сумнівний кредит для компанії, чий власник має бізнес в окупованій Горлівці, викликало у нього агресію. Про журналістів він говорив із лайкою і поводився зверхньо.
  • Мецгер наказав охороні відібрати камеру і стерти відео. Флешки у них відібрали і справді їх почистили.
  • Втім, "Схемам" вдалося відновити відео, його у той же вечір оприлюднили в інтернеті. Поведінка голови Укрексімбанку та його підлеглих шокувала суспільство.