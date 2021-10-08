Еще одно подозрение Мецгер получил через день после первого – 8 октября. Его выдвинула Голосеевская окружная прокуратура Киева.
Его комментарий Документы надо передать в СБУ, – Мецгер о расследовании "Схем"
Решают вопрос о мере пресечения
Отстраненному Евгению Мецгеру инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное удержание людей:
- части 1, 3 статьи 171,
- часть 2 статьи 146.
Решают вопрос об избрании меры пресечения. Следственные и процессуальные действия продолжаются.
Подозрения объявили ранее
Мецгеру и еще одному должностному лицу из "Укрэксимбанка" 7 октября вручили подозрения относительно препятствования работы журналистов.
От работы отстранили директора департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова и директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова.
Нападение на журналистов "Схем": смотрите видео
Коротко о скандале с Мецгером и журналистами "Схем"
- 4 октября журналисты "Схем" брали интервью у главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера.
- Вопрос о сомнительном кредите для компании, чей владелец имеет бизнес в оккупированной Горловке, вызвал у него агрессию. О журналистах он говорил с бранью и вел себя свысока.
- Мецгер приказал охране отобрать камеру и стереть видео. Флешки у них отобрали, их почистили.
- Впрочем, "Схемам" удалось восстановить видео, его в тот же вечер обнародовали в интернете. Поведение главы Укрэксимбанка и его подчиненных шокировало общество.