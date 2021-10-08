Еще одно подозрение Мецгер получил через день после первого – 8 октября. Его выдвинула Голосеевская окружная прокуратура Киева.

Его комментарий Документы надо передать в СБУ, – Мецгер о расследовании "Схем"

Решают вопрос о мере пресечения

Отстраненному Евгению Мецгеру инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное удержание людей:

  • части 1, 3 статьи 171,
  • часть 2 статьи 146.

Решают вопрос об избрании меры пресечения. Следственные и процессуальные действия продолжаются.

Подозрения объявили ранее

Мецгеру и еще одному должностному лицу из "Укрэксимбанка" 7 октября вручили подозрения относительно препятствования работы журналистов.

От работы отстранили директора департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова и директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова.

Нападение на журналистов "Схем": смотрите видео

Коротко о скандале с Мецгером и журналистами "Схем"

  • 4 октября журналисты "Схем" брали интервью у главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера.
  • Вопрос о сомнительном кредите для компании, чей владелец имеет бизнес в оккупированной Горловке, вызвал у него агрессию. О журналистах он говорил с бранью и вел себя свысока.
  • Мецгер приказал охране отобрать камеру и стереть видео. Флешки у них отобрали, их почистили.
  • Впрочем, "Схемам" удалось восстановить видео, его в тот же вечер обнародовали в интернете. Поведение главы Укрэксимбанка и его подчиненных шокировало общество.