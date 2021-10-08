Мецгер заявил, что банк проверял компанию, которой давал деньги на Sky Mall. Как утверждает он в своем сообщении на фейсбуке, никаких проблем по этому кредиту нет.

Напомним 60 миллионов на покупку Sky Mall: "Схемы" опубликовали расследование о "Укрэксимбанк"

"Кредит оплачивается и не является проблемным"

Как написал отстраненный руководитель "Укрэксимбанка", служба безопасности финучреждения проверяла предпринимателей, прежде чем выдать кредит. Корпоративные права и имущество более чем на 100 миллионов долларов находятся в залоге банка. Сам же кредит выплачивают без проблем, по словам Мецгера.

Если же есть какие-то сомнения в прозрачности, то "Укрэксимбанк" будет готов идти на сотрудничество со следствием. А то, что накопали журналисты – стоит передать в СБУ.

Относительно документов, которые нашли журналисты. Эти документы должны быть переданы в СБУ и должно быть проведено расследование. Действительно ли компании работают на неподконтрольной территории? Действительно ли они платят там налоги? Надеюсь расследование будет быстрым и общество узнает правду,

– написал Мецгер.

Экс-глава банка отметил, что никаких нарушений законодательства со стороны владельцев компаний не было, а государственный банк не сделал ни одного нарушения.

24 канал написал запрос в СБУ, знают ли они что-то о выдаче кредитов лицам на оккупированной части Донецкой области. Мы также хотим выяснить, проводят ли проверку по этому вопросу.

Главное по расследованию "Схем"

Деньги, которые выдал "Укрэксимбанк", достались двум компаниям, владельцем которых является Сергей Брюховецкий, бизнесмен родом из Горловки и тесть Федора Христенко, народного депутата от "ОПЗЖ".

СМИ установили, что Сергей Брюховецкий – владелец бизнеса в оккупированной Горловке.

Это компания "Спец-реммаш", которая ремонтирует оборудование для шахт, которые контролируют боевики.

Уголовный кодекс трактует такие действия как финансирование терроризма.

Коротко о скандале с Мецгером и журналистами "Схем"

4 октября журналисты "Схем" брали интервью у председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера.

Один из вопросов журналистов разозлил Мецгера. Он приказал охране отобрать камеру и стереть видео.

Однако медийщикам удалось восстановить видео, его в тот же вечер обнародовали в интернете. Поведение главы Укрэксимбанка и его подчиненных шокировало общество.

Мецгеру и еще одному должностному лицу из "Укрэксимбанка" уже вручили подозрения относительно препятствования работы журналистов.

От работы отстранили директора департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова и директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова.

Полный текст публикации Евгения Мецгера

Посмотрел расследование журналистов программы "Схемы" и хочу выразить свою позицию относительно изложенного там материала

Друзья, еще раз подчеркиваю, я не имел морального права на такое поведение во время интервью и уже неоднократно извинялся перед журналистами "Схем" Кириллом Овсяным и Александром Мазуром и перед всем медийным сообществом. То, что произошло в моем кабинете, недопустимо.

Относительно того, что Укрэксимбанк выдал кредит компании, бенефициаром которой является якобы бизнесмен, ведущий свою деятельность на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганских областей.

Речь идет о кредите, который получила компания Брюховецкого Сергея Григорьевича, который до 2014 года проживал в Горловке и вел там свой бизнес. Суть этого кредита очень проста: мы прокредитовали компанию, которая купила торговый Центр. Частью сделки стало перекредитование в украинских банках. Приобретенный Торговый Центр, корпоративные права и имущество оценочной стоимостью более 100 млн долларов находятся в залоге банка.

Служба безопасности Укрэксимбанка проверила компании, которым был предоставлен кредит. Никаких нарушений законодательства со стороны владельцев компаний не было выявлено. Кредит не является проблемным (!), он должным образом обслуживается. Все условия по уплате процентов и тела кредита выполняются.

Государственный банк не сделал ни одного нарушения. У нас есть все документы и мы открыты к любым проверкам органов досудебного следствия.

Все денежные средства, выданные банком в качестве кредита, были использованы для рефинансирования задолженностей в украинских банках и для расчета на территории Украины с украинским юридическим лицом-продавцом актива.

Если коротко:

1. Государственный банк профинансировал компанию, которая владеет Торговым Центром и получил в залог корпоративные права на 107 млн у.е.

2. Кредит оплачивается. Он не является проблемным.

3. Кредит согласовал кредитный комитет банка (членом которого я не являюсь)

4. Кредит проверила Служба безопасности банка

5. За кредит проголосовало Правления Банка

6. Независимый Наблюдательный Совет Банка не имел никаких замечаний относительно выдачи кредита.

Относительно документов, которые нашли журналисты. Эти документы должны быть переданы в СБУ и должно быть проведено расследование. Действительно ли компании работают на неподконтрольной территории? Действительно ли они платят там налоги? Надеюсь расследование будет быстрым и общество узнает правду.