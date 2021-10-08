Именно во время подготовки этого расследования возник громкий скандал с применением силы к медийщикам в кабинете главы банка Евгения Мецгера по его же приказу. Мецгера уже отстранили работы и вручили ему подозрение в препятствовании работе журналистов.

Также интересно Схемы на ГП "Антонов": кто и как зарабатывает на государственном предприятии

Что следует знать о "Укрэксимбанке"

"Укрэксимбанк" – государственный банк, третий в стране по размеру активов.

Его создали для обслуживания экспортно-импортных операций, но сейчас он в целом обслуживает бизнес.

Особенно тот, который участвует в государственных программах.

Например, "Укрэксимбанк" – один из крупнейших кредиторов президентского проекта "Большая стройка".

Также банк кредитует государственные предприятия – как "Антонов".

Как узнали "Схемы", за прошедшие 12 лет докапитализация банка из госбюджета (а следовательно, средствами налогоплательщиков) составила более 42 миллиардов гривен. При нынешнем руководстве банка – 7 миллиардов гривен.

Евгений Мецгер, напомним, возглавил "Укрэксимбанк" в марте 2020 года.

Проблемные кредиты

К сожалению, не обо всех больших кредитах государственного банка общество знает. Если на это нет согласия заемщика – кредит не станет публичным. "Схемы" заинтересовались одним из таких, и это привело к скандалу еще до публикации расследования (когда из-за вопроса об кредите Мецгер приказал отобрать у журналистов камеры и вытереть все записи ).

В апреле 2021 года "Укрэксимбанк" принял решение выдать кредит на 60 миллионов долларов.

Это много – всего вдвое меньше, чем получил "Антонов" на военные самолеты.

Эти деньги достались двум компаниям, владельцем коих является Сергей Брюховецкий, бизнесмен родом из Горловки и тесть Федора Христенко, народного депутата от "ОПЗЖ".

При этом, как удалось установить "Схемам", Сергей Брюховецкий – владелец бизнеса на оккупированной территории, как раз в Горловке.

Это компания "Спец-Реммаш", которая до 2014 была украинской, а с 11 декабря 2014 стала "местной".

Она ремонтирует оборудование для шахт, которые контролируют боевики.

Уголовный кодекс Украины толкует такие действия как финансирование терроризма.

Журналистов заинтересовало, почему государственный "Укрэксимбанк" во главе с Евгением Мецгером выдал многомиллионный долларовый кредит бизнесмену, который ведет бизнес и платит налоги на оккупированной территории. Соответствующие вопросы они озвучили Мецгеру – и в ответ получили поток агрессии.

И проблемные залоги

Для получения указанного кредита государственному финучреждению предложили залог – один из крупнейших в Украине торгово-развлекательный центр Sky Mall в Киеве, вокруг которого уже десятилетия идет борьба.

С 2010 года этот ТРЦ находился в эпицентре конфликта между эстонским инвестором Хилларом Тедером и киевским бизнесменом Андреем Адамовская.

Вероятно, именно на эту проблему намекала недавно президент Эстонии Керсти Кальюлайд, когда не советовала эстонцам инвестировать в Украину.

По делу продолжается запутанная судебная тяжба, а также – уголовное производство в ГБР (Государственное бюро расследований), на имущественный комплекс ТРЦ неоднократно накладывали арест.

Как мог такую проблемную недвижимость в Киеве заставить бизнесмен из Горловки?

Очень просто: "Укрэксимбанк" выдал кредит Брюховецкому, чтобы тот за эти деньги приобрел Sky Mall.

Но не у эстонцев, а у другой стороны конфликта – структур с орбиты бизнесмена Адамовского.

И сам еще не приобретенный ТРЦ взял в залог.

Так, как спрашивают "Схемы" у "Укрэксимбанка", можно ли считать такой залог под кредит в 60 миллионов надежным?

Обратите внимание: Наблюдательного совет и временный управляющий "Укрэксимбанка" заявили, что проверка заемщика Сергея Брюховецкого при выдаче кредита обнаружила только бизнес, зарегистрированный по законам Украины. То есть, мол, оснований отказать клиенту в получении кредита не было. Залог SkyMall ненадежным там тоже не считают.

К слову, компания эстонца Хиллдара Тедера заявила о намерении требовать уже у государства Украина 750 миллионов долларов компенсации через Международный инвестиционный суд.