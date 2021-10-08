Саме під час підготовки цього розслідування виник гучний скандал із застосуванням сили до медійників у кабінеті глави банку Євгена Мецгера за його ж наказом. Мецгера вже відсторонили роботи та вручили йому підозру у перешкоджанні роботі журналістів.

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Що слід знати про "Укрексімбанк"

"Укрексімбанк" – державний банк, третій в країні за розміром активів.

Його створили задля обслуговування експортно-імпортних операцій, та зараз він загалом обслуговує бізнес.

Особливо той, який бере участь у державних програмах.

Наприклад, "Укрексімбанк" – один із найбільших кредиторів президентського проєкту "Велике будівництво".

Також банк кредитує державні підприємства – як-от "Антонов".

Як дізналися "Схеми", за минулі 12 років докапіталізація банку з держбюджету (а отже, коштами платників податків) склала понад 42 мільярди гривень. За нинішнього керівництва банку – 7 мільярдів гривень.

Євген Мецгер, нагадаємо, очолив "Укрексімбанк" у березні 2020 року.

Проблемні кредити

На жаль, не про всі великі кредити державного банку суспільство знає. Якщо на це немає згоди позичальника – кредит не стане публічним. "Схеми" зацікавилися одним із таких, і це призвело до скандалу ще до публікації розслідування (коли через питання про цей кредит Мецгер наказав відібрати у журналістів камери та витерти всі записи).

У квітні 2021 "Укрексімбанк" ухвалив рішення видати кредит на 60 мільйонів доларів.

Це багато – усього вдвічі менше, ніж отримав "Антонов" на військові літаки.

Ці гроші дісталися двом компаніям, власником яких є Сергій Брюховецький, бізнесмен родом із Горлівки та тесть Федора Христенка, народного депутата від "ОПЗЖ".

При цьому, як вдалося встановити "Схемам", Сергій Брюховецький – власник бізнесу на окупованій території, якраз у Горлівці.

Це компанія "Спец-реммаш", яка до 2014 була українською, а з 11 грудня 2014 стала "місцевою".

Вона ремонтує обладнання для шахт, які контролюють бойовики.

Кримінальний кодекс України тлумачить такі дії як фінансування тероризму.

Журналістів зацікавило, чому державний "Укрексімбанк" на чолі з Євгеном Мецгером видав багатомільйонний доларовий кредит бізнесмену, який веде бізнес та платить податки на окупованій території. Відповідні питання вони озвучили Мецгеру – і у відповідь отримали потік агресії.

І проблемна застава

Задля отримання зазначеного кредиту державній фінустанові запропонували заставу – один із найбільших в Україні торгово-розважальний центр Sky Mall у Києві, навколо якого вже десятиліття точиться боротьба.

З 2010 року цей ТРЦ перебував в епіцентрі конфлікту між естонським інвестором Гілларом Тедером та київським бізнесменом Андрієм Адамовським.

Ймовірно, саме на цю проблему натякала нещодавно президентка Естонії Керсті Кальюлайд, коли не радила естонцям інвестувати в Україну.

У справі триває заплутана судова тяганина, а також – кримінальне провадження у ДБР (Державне бюро розслідувань) На майновий комплекс ТРЦ неодноразово накладали арешт.

Як міг таку проблему нерухомість у Києві заставити бізнесмен із Горлівки?

Дуже просто: "Укрексімбанк" видав кредит Брюховецькому, щоб той за ці гроші придбав Sky Mall.

Та не в естонців, а в іншої сторони конфлікту – структур з орбіти бізнесмена Адамовського.

І сам ще не придбаний ТРЦ взяв у заставу.

Тож, як запитують "Схеми" в "Укрексімбанку", чи можна вважати таку заставу під кредит у 60 мільйонів надійною?

Зверніть увагу: Наглядової рада та тимчасовий керівник "Укрексімбанку" заявили, що перевірка позичальника Сергія Брюховецького під час видачі кредиту виявила тільки бізнес, зареєстрований за законами України. Тобто, мовляв, підстав відмовити клієнту в отриманні кредиту не було. Заставу SkyMall ненадійною там теж не вважають.

До слова, компанія естонця Гіллара Тедера заявила про намір вимагати вже у держави Україна 750 мільйонів доларів компенсації через Міжнародний інвестиційний суд.

Розслідування про "Укрсексімбанк", Мецгера, Sky Mall та проблемний кредит: дивіться відео "Схем"