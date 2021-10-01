Государственное предприятие переплачивает за то, чтобы заправлять свои самолеты. "Антонов" игнорирует более дешевые предложения и выбирает посреднические хендлинговые фирмы.

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Одной из них является компания Jetex. Она продолжает работать во временно оккупированном Россией Крыму и обслуживает перелеты из Симферополя.

В связи с расследованием "Схем", несмотря на повышенные ценовые предложения, авиатранспортное подразделение "Антонова" чаще начало обращаться к таким компаниям как:

Click Aviation Network;

Cargo Air Chartering;

Jetex.

По словам руководителя ГП Михаила Харченко, нарушений не было, а соответствующие факты якобы вырвали из контекста.



Суммы заключенных контрактов / Инфографика "Схем"

ГП потеряло много денег

В январе 2021 года самолет "Антонов" заправился в США на 77 тысяч долларов за 100 тонн топлива (то есть 758 долларов за тонну). Его поставляла компания Click Aviation Network.

В то же время фирма Irving Oil Limited предлагала предприятию 611 долларов за тонну. Поэтому "Антонов" потерял примерно 15 тысяч долларов только на одной заправке.

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Весной этого же года через Cargo Air Chartering самолет "Антонова" заправился во Франции, поэтому предприятие потеряло более 13 тысяч долларов.

Летом, во время перелета из США в Украину, заправились через компанию Jetex. Но если бы воспользовались услугами AEG FUELS, то сэкономили бы 40 тысяч долларов или 1 миллион гривен.

Манипуляции во время закупок

Укроборонпромом выявил манипуляции при закупках топлива. Неизвестные лица системно удаляли более дешевые предложения, поэтому и побеждали более дорогие.

В некоторых случаях вообще побеждала компания Click, хотя среди участников тендера ее не было. Как считают в концерне, соответствующие действия могут означать, что ГП "Антонов" лоббирует интересы соответствующих фирм.

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Заместитель руководителя ГК "Укроборонпром" Роман Забарчук рассказал, что поскольку комиссия предприятия не провела проверку, подали заявление в Офис генпрокурора, где открыли уголовное производство.

Проигнорировали наше требование. Мы решили обратиться за помощью в правоохранительные органы и направили туда соответствующее обращение. Роман Забарчук Заместитель руководителя ГК "Укроборонпром"

Несмотря на все факты вероятных невыгодных закупок, директор АТП ГП "Антонов" Михаил Харченко отказался проводить интервью с журналистами "Схем" и отвечать на вопросы. Расследователи подали запрос генеральному директору предприятия и до сих пор ожидают ответ.