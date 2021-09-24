Полицейские попросили мужчину хранить упомянутые объекты, а впоследствии он оформил часть из них в частную собственность. Расследование показало, что поддержка следователей происходила не без ведома экс-главы киевской полиции Андрея Крищенко, который теперь является заместителем мэра столицы Виталия Кличко.

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Днепровские причалы и дамбы в Киеве построили еще во времена Советского Союза, впрочем, некоторые из них используют по сей день. Пришвартованные суда обслуживает государственное предприятие "Администрация речных портов", однако не все порты принадлежат Украине.

В Киеве и области есть десятки гидротехнических сооружений не на балансе власти. Юридического владельца у них нет, но ими пользуются местные жители. А некоторые попадают в частные руки при странных обстоятельствах.

Как юристу удалось приватизировать причалы

В 2018 году адвокат Константин Бойко взялся за дело партнерши по развитию спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва на Оболони в Киеве Ольги Лукьянцевой. Она жаловалась на кражу имущества в ДЮСШ, и юрист обратился в управление полиции на воде.



Адвокат Бойко хвастался связями в полиции / Скриншот из видео "Схем"

Бойко хвастался связями в полиции, но никаких имен не называл. Однако затем воспользовался статусом Лукьянцевой как заявительницы без ее ведома и обнаружил утерянные имущественные права на причал в Оболони и еще на 16 объектах в Киеве.

Юрист предложил правоохранителям решение – взять их себе на хранение за счет собственного обеспечения. По сути, попросил передать ему права на бесхозные объекты. По словам адвоката Богдана Боровика, потерять имущественные права на объекты недвижимости невозможно, поскольку они находятся в реестре.

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Однако киевская полиция поддержала такую идею. Следователь отдела особо тяжких преступлений Ольга Момот ответила на письмо Бойко 18 декабря 2018 года и подтвердила бесхозяйственность объектов. Поэтому полиция попросила его стать хранителем их всех.

Заручившись письмом от полиции, Бойко обратился к частным регистраторам, которые успешно внесли в госреестр запись о его имущественных правах на 11 объектов. Впрочем, такие действия содержат признаки правонарушения.

Письмо – это не правоустанавливающий документ. Регистратор поставил это письмо в один ряд с такими документами как решение суда, договор купли-продажи, свидетельство на наследство. Богдан Боровик Адвокат

В разговоре с журналистами "Схем" Ольга Момот отметила, что уже не работает в Национальной полиции. Она также подчеркнула, что не знает, кто такой Бойко.

Реализация схемы

Когда Лукьянцева узнала, с кем имеет дело, она отозвала свою доверенность. В то же время Бойко перешел к следующему этапу реализации схемы, что можно проследить за публичным реестром недвижимости Украины:

получил имущественные права на объекты;

продал их ООО "Украинское бюро речных портов", совладельцем которого является сам.

Цена покупки была более чем лояльна – 272 тысячи гривен за причал на 4 тысячи "квадратов" под Оболонской набережной. Хотя даже материал, из которого он изготовлен, стоил в разы дороже.



Причал на 4 тысячи "квадратов" продали за 272 тысячи гривен / Скриншот из видео "Схем"

Причалы на киевском Рыбальском острове Бойко таким же образом продал своей компании – 3,5 тысячи квадратных метров за 17 тысяч гривен. Уже после оформления продажи, причалы в реестре стали обозначать как частную собственность.

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Участие Крищенко в приватизации недвижимости

По адресу "Украинского бюро речных портов" Бойко зарегистрированы еще 2 фирмы. Одна – в совладении с Юрием Шальневым, который проживает в многоэтажке по тому же адресу.



Одна из фирм Бойко находится в совладении с Шальневым / Скриншот из видео "Схем"

Шальнев родом из Горловки Донецкой области, жил по соседству с будущим главой киевской полиции Андреем Крищенко. До 2007 года работал в донецкой милиции. Их связывает также использование одного внедорожника Hyundai Santa Fe, а сам Шальнев был водителем Крищенко.

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Еще один общий момент – причал базы отдыха "Динамо" в Вышгородском районе. Во время пребывания на посту главы полиции Киева Крищенко также руководил городской организацией физкультурно-спортивного общества "Динамо Украина", в распоряжении которой находилась территория.



Крищенко руководил городской организацией "Динамо Украина" / Фото с сайта МВД

В то же время все компании, где Бойко является совладельцем, связаны с людьми, касающимися Шальнева, Горловки и полиции Киева, которую до недавнего времени возглавлял Крищенко. К примеру:

сын совладелицы одной из компаний Бойко – Роман Еремица проживает вместе с дочерью Шальнева;

проживает вместе с дочерью Шальнева; в компаниях "Украинское бюро речных портов" и "Украинское бюро судоходства" совладелицей является Елена Шемет , муж которой – Игорь Музыкин знаком с Бойко и Шальневым;

, муж которой – Игорь Музыкин знаком с Бойко и Шальневым; Музыкин также работает в госпредприятии "Регистр судоходства Украины", которое выдало компании Бойко документы о регистрации причалов.

Что входит в империю Бойко

Масштаб схемы, к которой касательна киевская полиция – впечатляет. В целом империя бизнесмена и адвоката насчитывает 11 лакомых кусков вдоль Днепра в Киеве и области. В частности такие:

причал полицейской базы отдыха "Динамо" на Киевском море;

на Киевском море; выход к берегу на Днепре в селе Витачов в Обуховском районе;

в Обуховском районе; причал речного порта в селе Триполье в Обуховском районе;

в Обуховском районе; выход к берегу из садового товарищества в пойме Днепра в Осокорках ;

; дамба на озере Алмазном на Троещине ;

; выход к воде на Рыбальском острове в районе улицы Набережно-Крещатицкой ;

; причал на Оболони , которым пользуются спортсмены;

, которым пользуются спортсмены; дамба полуострова, огибающая залив Собачье устье на Оболони.

Эти 8 объектов находятся "на хранении" у Бойко, а вот остальные 3 он оформил как частную собственность и продал собственной фирме. Речь идет о причалах Рыбальского острова и причале возле парка "Наталка".



Компания бизнесмена владеет дамбой, что равноценно площади Оболонского острова / Скриншот из видео "Схем"

Еще один интересный объект – это целый Оболонский остров. В реестре прав на недвижимость компания бизнесмена владеет дамбой, что имеет площадь почти 143 тысячи квадратных метров – это вся площадь острова.

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко планирует превратить остров в новую туристическую зону отдыха. Строительство одного лишь моста обошлось местному бюджету в более 8 миллионов гривен. Проектирование благоустройства на острове стоило еще 660 тысяч гривен, и это не все запланированные расходы.

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После журналистского расследования в КГГА обратились в полицию и получили ответ о том, что "оснований и возможностей для дальнейшего реагирования не усматривается". А поскольку сооружения не принадлежали к коммунальной собственности, то и возвращение их в собственность города невозможно.



Причал в селе Триполье принадлежит государственному предприятию / Скриншот из видео "Схем"

В "Администрации речных портов" отметили, что один из причалов в селе Триполье находится на балансе государственного предприятия. Что касается других сооружений, то их будут пытаться вернуть в государственную собственность и обращаться в прокуратуру.

Все фигуранты расследования – Константин Бойко, Юрий Шальнев, Андрей Крищенко с журналистами общаться не захотели и ответов на запросы пока не дали. В то же время община еще имеет шанс вернуть в государственную собственность причалы и дамбы в Киеве и по всей Украине, где реализовали аналогичные схемы.

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Речь идет о присвоении недвижимости в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Херсонской областях. Они также перешли в частные руки при различных обстоятельствах, вызывающих сомнения.