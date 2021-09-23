В СМИ о возможном избрании Крищенко заместителем Кличко сообщили еще 21 сентября. В начале сессии мэр предложил кандидатуру экс-главы Нацполиции Киева.

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Выбрали почти единогласно

Андрея Крищенко избрали заместителем КГГА на заседании Киевсовета. За такое решение депутаты проголосовали почти единогласно. Результаты таковы:

"за" – 91 человек;

"против" – 2 человека;

"воздержались" – 1 человек;

не голосовали – 5 человек.

Новый заместитель главы КГГА будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской защиты, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

Обратите внимание! Перед голосованием Кличко попросил депутатов поддержать назначение Крищенко и назвал его "патриотом, настоящим бойцом за Украину и профессионалом с принципами".

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