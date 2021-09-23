У ЗМІ про можливе обрання Крищенка заступником Кличка повідомили ще 21 вересня. На початку сесії мер запропонував кандидатуру ексглави Нацполіції Києва.

До теми Кличко закликав підтримати кандидатуру Крищенка на посаду заступника голови КМДА

Обрали майже одноголосно

Андрія Крищенка обрали заступником КМДА на засіданні Київради. За таке рішення депутати проголосували майже одноголосно. Результати такі:

"за" – 91 особа;

"проти" – 2 особи;

"утримались" – 1 особа;

не голосували – 5 осіб.

Новий заступник голови КМДА відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії з правоохоронними органами.

Зверніть увагу! Перед голосуванням Кличко попросив депутатів підтримати призначення Крищенка і назвав його "патріотом, справжнім бійцем за Україну і професіоналом з принципами".

Що відомо про Андрія Крищенка