У ЗМІ про ймовірне обрання Крищенка заступником повідомили ще 21 вересня. Тоді ж розповіли, що кандидатуру ексглави Нацполіції Києва, Кличко запропонує під час сесії 23 вересня.

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"Ви знаєте його, як патріота"

Кличко запропонував обрати Крищенка своїм заступником на початку сесії 23 вересня. Мер Києва зазначив, що чиновника всі знають, як патріота та справжнього бійця за Україну. До того ж він очолював Нацполіцію понад 5 років у важких умовах.

Ви знаєте Андрія Євгенійовича як патріота, справжнього бійця за Україну і професіонала з принципами. Він понад 5 років очолював поліцію в непростий час і в непростих умовах. Переконаний, такі досвідчені люди повинні працювати на благо нашого міста і його громади,

– сказав Віталій Кличко.

Мер також зазначив, що Андрій Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії із правоохоронцями.

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