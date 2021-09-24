Поліцейські попросили чоловіка зберігати згадані об'єкти, а згодом він оформив частину з них у приватну власність. Розслідування показало, що підтримка слідчих відбувалася не без відома ексглави київської поліції Андрія Крищенка, який тепер є заступником мера столиці Віталія Кличка.

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Дніпровські причали та дамби у Києві спорудили ще за часів Радянського Союзу, втім деякі з них використовують донині. Пришвартовані судна обслуговує державне підприємство "Адміністрація річкових портів", однак не всі порти належать Україні.

У Києві та області є десятки гідротехнічних споруд не на балансі влади. Юридичного власника у них немає, але ними користуються місцеві мешканці. А деякі потрапляють у приватні руки за дивних обставин.

Як юристу вдалося приватизувати причали

У 2018 році адвокат Костянтин Бойко взявся за справу партнерки з розвитку спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву на Оболоні в Києві Ольги Лук'янцевої. Вона скаржилася на крадіжку майна в ДЮСШ, і правник звернувся до управління поліції на воді.



Адвокат Бойко хизувався зв'язками в поліції / Скриншот з відео "Схем"

Бойко хизувався зв'язками в поліції, але жодних імен не називав. Однак згодом скористався статусом Лук'янцевої як заявниці без її відома і виявив загублені майнові права на причал в Оболоні та ще на 16 об'єктах у Києві.

Юрист запропонував правоохоронцям рішення – взяти їх собі на зберігання за рахунок власного забезпечення. По суті, попросив передати йому права на безгоспні об'єкти. За словами адвоката Богдана Боровика, загубити майнові права на об'єкти нерухомості неможливо, оскільки вони перебувають у реєстрі.

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Однак київська поліція підтримала таку ідею. Слідча відділу особливо тяжких злочинів Ольга Момот відповіла на листа Бойка 18 грудня 2018 року та підтвердила безгосподарність об'єктів. Відтак поліція попросила його стати зберігачем їх усіх.

Заручившись листом від поліції, Бойко звернувся до приватних реєстраторів, які успішно внесли в держреєстр запис про його майнові права на 11 об'єктів. Втім такі дії містять ознаки правопорушення.

Лист – це не правовстановлюючий документ. Реєстратор поставив цей лист в один ряд із такими документами як рішення суду, договір купівлі-продажу, свідоцтво на спадщину. Богдан Боровик Адвокат

У розмові з журналістами "Схем" Ольга Момот зазначила, що вже не працює в Національній поліції. Вона також наголосила, що не знає, хто такий Бойко.

Реалізація схеми

Коли Лук'янцева дізналася, з ким має справу, вона відкликала свою довіреність. Водночас Бойко перейшов до наступного етапу реалізації схеми, що можна прослідкувати за публічним реєстром нерухомості України:

отримав майнові права на об'єкти;

продав їх ТОВ "Українське бюро річкових портів", співвласником якого є сам.

Ціна покупки була більш, ніж лояльною – 272 тисячі гривень за причал на 4 тисячі "квадратів" під Оболонською набережною. Хоча навіть матеріал, з якого він виготовлений, коштував у рази дорожче.



Причал на 4 тисячі "квадратів" продали за 272 тисячі гривень / Скриншот з відео "Схем"

Причали на київському Рибальському острові Бойко у такий самий спосіб продав своїй компанії – 3,5 тисячі квадратних метрів за 17 тисяч гривень. Уже після оформлення продажу, причали в реєстрі стали позначати як приватну власність.

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Участь Крищенка в приватизації нерухомості

За адресою "Українського бюро річкових портів" Бойка зареєстровані ще 2 його фірми. Одна – у співвласності з Юрієм Шальнєвим, який проживає у багатоповерхівці за тією ж адресою.



Одна з фірм Бойка перебуває у співвласності з Шальнєвим / Скриншот з відео "Схем"

Шальнєв родом з Горлівки на Донеччині, жив по сусідству з майбутнім головою київської поліції Андрієм Крищенком. До 2007 року працював у донецькій міліції. Їх пов'язує також використання одного позашляховика Hyundai Santa Fe, а сам Шальнєв був водієм Крищенка.

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Ще один спільний момент – причал бази відпочинку "Динамо" у Вишгородському районі. Під час перебування на посаді голови поліції Києва Крищенко також керував міською організацією фізкультурно-спортивного товариства "Динамо Україна", у розпорядженні якої перебувала територія.



Крищенко керував міською організацією "Динамо Україна" / Фото з сайту МВС

Водночас усі компанії, де Бойко є співвласником, пов'язані з людьми, дотичними до Шальнєва, Горлівки та поліції Києва, яку донедавна очолював Крищенко. До прикладу:

син співвласниці однієї з компаній Бойка – Роман Єремиця проживає разом із донькою Шальнєва;

проживає разом із донькою Шальнєва; в компаніях "Українське бюро річкових портів" та "Українське бюро судноплавства" співвласницею є Олена Шемет, чоловік якої – Ігор Музикін знайомий з Бойком та Шальневим;

чоловік якої – Ігор Музикін знайомий з Бойком та Шальневим; Музикін також працює у держпідприємстві "Регістр судноплавства України", яке видало компанії Бойка документи про реєстрацію причалів.

Що входить до імперії Бойка

Масштаб схеми, до якої дотична київська поліція – вражає. Загалом імперія бізнесмена й адвоката налічує 11 ласих шматків уздовж Дніпра в Києві та області. Зокрема такі:

причал поліцейської бази відпочинку "Динамо" на Київському морі;

на Київському морі; вихід до берега на Дніпрі у селі Витачів в Обухівському районі;

в Обухівському районі; причал річкового порту у селі Трипілля в Обухівському районі;

в Обухівському районі; вихід до берега із садового товариства в заплаві Дніпра в Осокорках ;

; дамба на озері Алмазному на Троєщині ;

; вихід до води на Рибальському острові в районі вулиці Набережно-Хрещатицької;

причал на Оболоні , яким користуються спортсмени;

, яким користуються спортсмени; дамба півострова, яка огинає затоку Собаче гирло на Оболоні.

Ці 8 об'єктів перебувають "на зберіганні" в Бойка, а ось інші 3 він оформив як приватну власність та продав власній фірмі. Мовиться про причали Рибальського острова та причал біля парку "Наталка".



Компанія бізнесмена володіє дамбою, що рівноцінна площі Оболонського острова / Скриншот з відео "Схем"

Ще один цікавий об'єкт – це цілий Оболонський острів. У реєстрі прав на нерухомість компанія бізнесмена володіє дамбою, що має площу майже 143 тисячі квадратних метрів – це вся площа острова.

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко планує перетворити острів на нову туристично-відпочинкову зону. Будівництво одного лише мосту обійшлося місцевому бюджету у понад 8 мільйонів гривень. Проєктування благоустрою на острів коштувало ще 660 тисяч гривень, і це не всі заплановані витрати.

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Після журналістського розслідування у КМДА звернулися в поліцію та отримали відповідь про те, що "підстав та можливостей для подальшого реагування не вбачається". А оскільки споруди не належали до комунальної власності, то й повернення їх у власність міста неможливе.



Причал у селі Трипілля належить державному підприємству / Скриншот з відео "Схем"

В "Адміністрації річкових портів" зазначили, що один із причалів у селі Трипілля перебуває на балансі державного підприємства. Щодо інших споруд, то їх намагатимуться повернути до державної власності та звертатимуться в прокуратуру.

Усі фігуранти розслідування – Костянтин Бойко, Юрій Шальнєв, Андрій Крищенко з журналістами спілкуватися не захотіли й відповідей на запити наразі не дали. Водночас громада ще має шанс повернути в державну власність причали та дамби у Києві та по всій Україні, де реалізували аналогічні схеми.

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Мовиться про привласнення нерухомості у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській та Херсонській областях. Вони також перейшли в приватні руки за різних обставин, що викликають сумніви.