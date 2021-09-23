Поэтому кроме депутата, которую связывают с Ринатом Ахметовым, Людмилы Буймистер, никто не критиковал документ. В то же время в других фракциях жаловались, что законопроект лишь имитирует борьбу.

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Ведь олигархом будет считаться любой – тот, кто отвечает трем критериям из четырех:

влияет на медиа;

на политическую жизнь;

является бенефициаром монопольной компании;

владеет активами на сумму более 2 миллиардов гривен.

Наказание для таких нарушителей не слишком эффективно. "Им запретят приобрести крупные объекты во время приватизации. Им не разрешено спонсировать крупные партии", – пояснила председатель партии "Голос" Кира Рудык.

Закон имел шансы "покрыться пылью"

Поэтому документ имел все шансы "покрыться пылью" на законотворческой полке. Его заспамили правками – их более тысячи. Впоследствии решили отправить на проверку конституционности в Венецианскую комиссию.

Инициатор омбудсмен Людмила Денисова объясняла, что он нарушает права человека. Рассмотрение в международном органе, в лучшем случае, могло завершиться через 3 месяца.

Не может быть никаких ограничений в правах по любым признакам, в том числе и по имущественному положению. Людмила Денисова полномочий Верховной Рады по правам человека

Впрочем "Слуга народа" решила не затягивать и рассматривать законопроект на этой неделе. Из-за чего в фракции возник конфликт с Дмитрием Разумковым. Тот сетовал на нарушение регламента.

Действует ли Разумков в интересах олигархов – однозначно да. Любому олигарху будет неприятно попасть в список олигархов,

– сказал народный депутат от "Справедливости" Ярослав Юрчишин.

Он считает, что основной проблемой от "Слуги народа" это не так принять действенный механизм, как показать, "кто в доме хозяин".

Все же документ вынесли в зал. После долгих переговоров и блокирования трибуны депутаты проголосовали за законопроект по сокращенной программе. В результате 279 голосов – "за".

Путь законопроекта о статусе олигархов: смотрите видео

Реестр создадут через полгода

Впрочем похоже на то, что не скоро "попьют олигарховской крови". Только через пол года Совет нацбезопасности и обороны создаст реестр самых влиятельных. А вот с декларированием контактов с олигархами – еще сложнее.

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Никто не будет контролировать общение с "виновниками законопроекта". Да и наказание за ложь в таких декларациях не предусмотрена.

Я считаю, что надо еще один закон добавлять. Будет уголовная ответственность за ложь в декларациях. Давид Арахамия Председатель фракции "Слуга народа"

Другая угроза состоит в том, что Конституционный Суд может заблокировать законопроект из-за того, что СНБО не имеет полномочий создавать реестр олигархов. Поэтому не известно, заработает ли даже закон.