ЗМІ повідомили, що саме уточнювальні питання журналіста вивели Євгена Мецгера з рівноваги. Про це в ЗМІ повідомили 6 жовтня.

До теми Мецгера не знайшли: фігурантам справи про напад на журналістів так і не вручили підозри

Назвали причину нападу на журналістів в "Укрексімбанку"

Укрексімбанк видав 60 мільйонів доларів кредиту деякому Сергію Брюховецькому, вихідцю з Донецька, який, за даними журналістів, підозрювався у фінансуванні тероризму,

– мовиться у повідомленні.

У ЗМІ повідомили, що:

Брюховецький – батько або вітчим Марини Кондаурової, яка вийшла заміж за нардепа від фракції ОПЗЖ Федора Христенка;

у 2020 році Христенко святкував весілля в Москві з бюджетом в 1 мільйон доларів.

Ба більше, видання SKELET-info написало, що Брюховецький – давній та близький друг Івана Сахарчука, який у 2006 – 2010 роках був мером Горлівки та вважався протеже губернатора Донецької області Анатолія Близнюка.

До речі, 23 червня 2021 року в ТРЦ SkyMall змінився власник. Новим власником компанії "Оптова мережа 2011", яка володіє майном столичного торгово-розважального комплексу Sky Mall, стало товариство з обмеженою відповідальністю "Славіан". Кінцевим бенефіціарним власником останнього є Сергій Брюховецький. Перед цим з майна ТРЦ Sky Mall зняли арешт.

Коротко про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку"