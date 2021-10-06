ЗМІ повідомили, що саме уточнювальні питання журналіста вивели Євгена Мецгера з рівноваги. Про це в ЗМІ повідомили 6 жовтня.
До теми Мецгера не знайшли: фігурантам справи про напад на журналістів так і не вручили підозри
Назвали причину нападу на журналістів в "Укрексімбанку"
Укрексімбанк видав 60 мільйонів доларів кредиту деякому Сергію Брюховецькому, вихідцю з Донецька, який, за даними журналістів, підозрювався у фінансуванні тероризму,
– мовиться у повідомленні.
У ЗМІ повідомили, що:
- Брюховецький – батько або вітчим Марини Кондаурової, яка вийшла заміж за нардепа від фракції ОПЗЖ Федора Христенка;
- у 2020 році Христенко святкував весілля в Москві з бюджетом в 1 мільйон доларів.
Ба більше, видання SKELET-info написало, що Брюховецький – давній та близький друг Івана Сахарчука, який у 2006 – 2010 роках був мером Горлівки та вважався протеже губернатора Донецької області Анатолія Близнюка.
До речі, 23 червня 2021 року в ТРЦ SkyMall змінився власник. Новим власником компанії "Оптова мережа 2011", яка володіє майном столичного торгово-розважального комплексу Sky Mall, стало товариство з обмеженою відповідальністю "Славіан". Кінцевим бенефіціарним власником останнього є Сергій Брюховецький. Перед цим з майна ТРЦ Sky Mall зняли арешт.
Коротко про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку"
- 4 жовтня журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Однак у банку на знімальну групу напали – посадовцю не сподобалося питання, тому він викликав до кабінету охорону, аби знищити запис розмови.
- Охоронці застосували до оператора силу – забрали камери та картки з відзнятим матеріалом. Згодом журналісти відновили видалені кадри.
- Сам Мецгер вже написав заяву на звільнення, він нібито визнав свою помилку. Наглядова рада визначила новим очільником банку на час розслідування Сергія Єрмакова.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що справа вимагає справедливого та ефективного розслідування, та пообіцяла, що Офіс генпрокурора "не покриватиме безумство".