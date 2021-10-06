СМИ сообщили, что именно уточняющие вопросы журналиста вывели Евгения Мецгера из равновесия. Об этом в СМИ сообщили 6 октября.
К теме Мецгера не нашли: фигурантам дела о нападении на журналистов так и не вручили подозрения
Назвали причину нападения на журналистов в "Укрэксимбанке"
Укрэксимбанк выдал 60 миллионов долларов кредита некоему Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, который, по данным журналистов, подозревался в финансировании терроризма,
– говорится в сообщении.
В СМИ сообщили, что:
- Брюховецкий – отец или отчим Марины Кондауровой, которая вышла замуж за нардепа от фракции ОПЗЖ Федора Христенко;
- в 2020 году Христенко праздновал свадьбу в Москве с бюджетом в 1 миллион долларов.
Более того, издание SKELET-info писало, что Брюховецкий – давний и близкий друг Ивана Сахарчука, который в 2006 – 2010 годах был мэром Горловки и считался протеже губернатора Донецкой области Анатолия Близнюка.
Кстати, 23 июня 2021 года в ТРЦ SkyMall сменился владелец. Новым владельцем компании "Оптовая сеть 2011", которая владеет имуществом столичного торгово-развлекательного комплекса Sky Mall, стало Общество с ограниченной ответственностью "Славиан". Конечным бенефициарным владельцем последнего является Сергей Брюховецкий. Перед этим с имущества ТРЦ Sky Mall сняли арест.
Коротко о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке"
- 4 октября журналисты "Схем" записывали интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. Однако в банке на съемочную группу напали – чиновнику не понравился вопрос, поэтому он вызвал в кабинет охрану, чтобы уничтожить запись разговора.
- Охранники применили к оператору силу – забрали камеры и карточки с отснятым материалом. Впоследствии журналисты восстановили удаленные кадры.
- Сам Мецгер уже написал заявление об увольнении, он якобы признал свою ошибку. Наблюдательный совет определил новым главой банка на время расследования Сергея Ермакова.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что дело требует справедливого и эффективного расследования, и пообещала, что Офис генпрокурора "не будет покрывать безумие".