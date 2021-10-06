СМИ сообщили, что именно уточняющие вопросы журналиста вывели Евгения Мецгера из равновесия. Об этом в СМИ сообщили 6 октября.

К теме Мецгера не нашли: фигурантам дела о нападении на журналистов так и не вручили подозрения

Назвали причину нападения на журналистов в "Укрэксимбанке"

Укрэксимбанк выдал 60 миллионов долларов кредита некоему Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, который, по данным журналистов, подозревался в финансировании терроризма,

– говорится в сообщении.

В СМИ сообщили, что:

Брюховецкий – отец или отчим Марины Кондауровой, которая вышла замуж за нардепа от фракции ОПЗЖ Федора Христенко;

в 2020 году Христенко праздновал свадьбу в Москве с бюджетом в 1 миллион долларов.

Более того, издание SKELET-info писало, что Брюховецкий – давний и близкий друг Ивана Сахарчука, который в 2006 – 2010 годах был мэром Горловки и считался протеже губернатора Донецкой области Анатолия Близнюка.

Кстати, 23 июня 2021 года в ТРЦ SkyMall сменился владелец. Новым владельцем компании "Оптовая сеть 2011", которая владеет имуществом столичного торгово-развлекательного комплекса Sky Mall, стало Общество с ограниченной ответственностью "Славиан". Конечным бенефициарным владельцем последнего является Сергей Брюховецкий. Перед этим с имущества ТРЦ Sky Mall сняли арест.

Коротко о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке"