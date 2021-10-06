О том, что подозрения фигурантам дела не вручили, издание пишет с посланием на слова пресс-секретаря киевской городской прокуратуры Надежды Максимец.

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Мецгеру не вручили уведомление о подозрении

По словам Максимец, обоих напавших на журналистов на рабочих местах не застали. Интересно, что один из них ушел как раз перед визитом правоохранителей через черный выход, объяснив это плохим самочувствием.

Сейчас принимают меры для установления места пребывания этих людей для вручения подозрений. Повестки и сообщения о подозрениях, тексты этих документов оставили администрации банка, исполняющему обязанности председателя правления.

В прокуратуре не называли конкретных имен, однако очевидно, что речь идет о председателе правления банка Евгении Мецгере и директоре по безопасности Игоре Тельбизове, которые есть на скандальном видео.

Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": что известно

Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. Там на съемочную группу напали. Все из-за того, что чиновнику не понравилось, что его спрашивали, поэтому он вызвал в кабинет охрану, чтобы уничтожить запись разговора.

Охранники применили к оператору физическую силу, забрали камеры и карточки с отснятым материалом. Позже журналистам удалось восстановить удаленные кадры, а полное видео инцидента оказалось в сети.

Мецгер уже написал заявление на увольнение, он якобы признал свою ошибку, мол, его поведение не имеет оправданий. В то же время наблюдательный совет назначил нового главу банка на время расследования.

Ирина Венедиктова отметила, что дело требует справедливого и эффективного расследования, и пообещала, что Офис генпрокурора "не будет покрывать безумие".

Нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": смотрите видео

Текст сообщения PavlovskyNews:

Фигурантам дела о нападении на журналистов так и не вручили подозрения

По словам спикера Киевской прокуратуры Надежды Максимчук, обоих нападавших на журналистов на рабочих местах не застали. Причем один из них ушел перед визитом правоохранителей через черный выход, сославшись на плохое состояние здоровья.

В прокуратуре не называют конкретных имен, однако очевидно, что имеют в виду

ввиду председателя правления банка Евгения Мецгера и директора по безопасности Игоря Тельбизова, которые фигурируют в скандальном видео.

Правоохранители пока не знают, где они находятся, поэтому оставили им повестки на допрос по месту работы.