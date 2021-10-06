В то же время в судебной системе – все очень плохо. Такое мнение в эфире 24 канала высказала журналистка и участница движения "Стоп цензуре" Наталья Соколенко.

Обратите внимание Стресс и нагрузка этому не оправдание – Мецгер о нападении на журналистов "Схем"

Судьба Мецгера зависит от следствия и судей

По ее словам, серьезными вопросами являются – в каком суде будут слушать дело и на какого судью будет происходить распределение.

У меня нет оптимистичных ожиданий, что Мецгер получит наказание, согласно закону,

– подчеркнула Соколенко.

Она пояснила, что для того, чтобы преступников наказали, должны быть соответствующие намерения у всей вертикали, в частности у тех, кто будет расследовать дело, и у судей.

Журналистка отметила, что во множестве социологических опросов говорится о том, что украинцы не доверяют судьям.

Справка. Согласно социологическим исследованиям Центра Разумкова, украинским судам полностью доверяют лишь 1,7% населения, а почти 40% украинцев не доверяют вообще.

Ситуация вокруг Мецгера: кратко

Евгений Мецгер сложил полномочия главы "Укрэксимбанка" после обнародования восстановленного видео нападения на съемочную группу "Схем".

Он якобы признал свою ошибку, мол, его поведение не имеет оправданий и решил добровольно написать заявление на увольнение.

Впрочем полномочия Мецгер слагает пока лишь на время проведения следственных действий и проверки Наблюдательного совета. Он уже также принял решение об отстранении мужчины и проводит внутреннюю проверку.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что препятствование журналистам "не вычистишь с флешек", а ответственность – неизбежна.

Правоохранители пришли в "Укрэксимбанк", чтобы вручить подозрения фигурантам, которые напали на журналистов.

Соколова прокомментировала судьбу Мецгера: смотрите видео