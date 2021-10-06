О том, что в здание банка пришли представители полиции и прокуратуры, в комментарии изданию рассказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

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В "Укрэксимбанк" пришли правоохранители

Полицейские Голосеевского отдела и столичные прокуроры прибыли 6 октября в отделение "Укрэксимбанка". Они намерены вручить подозрения двум людям, которые фигурируют в уголовном производстве.

Сейчас правоохранители зашли в здание банка для проведения следственных действий.

В то же время перед ним проходит акция протеста против противоправных действий, которые допустили руководство и охрана финучреждения.

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