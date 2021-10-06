О том, что в здание банка пришли представители полиции и прокуратуры, в комментарии изданию рассказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

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В "Укрэксимбанк" пришли правоохранители

Полицейские Голосеевского отдела и столичные прокуроры прибыли 6 октября в отделение "Укрэксимбанка". Они намерены вручить подозрения двум людям, которые фигурируют в уголовном производстве.

Сейчас правоохранители зашли в здание банка для проведения следственных действий.

В то же время перед ним проходит акция протеста против противоправных действий, которые допустили руководство и охрана финучреждения.

Нападение на съемочную группу "Схем": коротко

На съемочную группу программы "Схемы" напали в "Укрэксимбанке" во время интервью с председателем правления Евгением Мецгером. Чиновнику не понравилось, что его спрашивали, поэтому он вызвал в кабинет охрану, чтобы уничтожить запись разговора.

Охранники применили к оператору физическую силу, забрали камеры и карточки с отснятым материалом. Позже журналистам удалось восстановить удаленные кадры, а полное видео инцидента оказалось в сети.

Мецгер уже написал заявление на увольнение. Он отметил, что хочет восстановить репутацию "Укрэксимбанка", которая пострадала из-за скандала. В то же время наблюдательный совет определил нового главу банка на время расследования.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подчеркнула, что дело требует справедливого и эффективного расследования, и пообещала, что офис генпрокурора "не будет покрывать безумие".

Нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": смотрите видео