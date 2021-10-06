Про те, що у будівлю банку завітали представники поліції та прокуратури, у коментарі виданню розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

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До "Укрексімбанку" прийшли правоохоронці

Поліцейські Голосіївського відділу та столичні прокурори прибули 6 жовтня у відділення "Укрексімбанку". Вони мають намір вручити підозри двом людям, які фігурують у кримінальному провадженні.

Наразі правоохоронці зайшли у будівлю банку для проведення слідчих дій.

Водночас перед нею відбувається акція протесту проти протиправних дій, які допустили керівництво та охорона фінустанови.

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