Про те, що у будівлю банку завітали представники поліції та прокуратури, у коментарі виданню розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.
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До "Укрексімбанку" прийшли правоохоронці
Поліцейські Голосіївського відділу та столичні прокурори прибули 6 жовтня у відділення "Укрексімбанку". Вони мають намір вручити підозри двом людям, які фігурують у кримінальному провадженні.
Наразі правоохоронці зайшли у будівлю банку для проведення слідчих дій.
Водночас перед нею відбувається акція протесту проти протиправних дій, які допустили керівництво та охорона фінустанови.
Напад на знімальну групу "Схем": коротко
- На знімальну групу програми "Схеми" напали в "Укрексімбанку" під час інтерв'ю з головою правління Євгеном Мецгером. Посадовцю не сподобалося, що його питали, тому він викликав до кабінету охорону, аби знищити запис розмови.
- Охоронці застосували до оператора фізичну силу, забрали камери та картки з відзнятим матеріалом. Пізніше журналістам вдалося відновити видалені кадри, а повне відео інциденту опинилося у мережі.
- Мецгер вже написав заяву на звільнення. Він зазначив, що хоче відновити репутацію "Укрексімбанку", яка постраждала через скандал. Водночас наглядова рада визначила нового очільника банку на час розслідування.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова наголосила, що справа вимагає справедливого та ефективного розслідування, та пообіцяла, що Офіс генпрокурора "не покриватиме безумство".
Напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": дивіться відео