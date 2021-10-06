Новий очільник держбанку замінить Мецгера на час проведення розслідування. Причиною став конфлікт держслужбовця з журналістами програми "Схем".

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В "Укрексімбанку" призначили нового голову правління

Наглядова рада "Укрексімбанку" 6 жовтня провела екстрене позачергове засідання. Під час якого було прийнято рішення відсторонити від роботи Євгена Мецгера.

Тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління банку було призначено Сергія Єрмакова. Посадовець є членом правління з 1 квітня 2020 року.

Крім цього, в "Укрексімбанку" принесли вибачення за прикру та неналежну поведінку голови правління та працівників банку:

членам знімальної групи програми "Схеми" Олександру Мазуру та Кирилу Овсяному;

представникам ЗМІ;

усьому громадянському суспільству.

Відомо, що в держбанку проведуть внутрішнє розслідування за фактом нападу на журналстів. Після цього буде ухвалено остаточне рішення щодо очільника правління Мецгера.

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