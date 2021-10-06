Новый глава госбанка заменит Мецгера на время проведения расследования. Причиной стал конфликт госслужащего с журналистами программы "Схем".
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В "Укрэксимбанке" назначен новый председатель правления
Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" 6 октября провел экстренное внеочередное заседание. Во время которого было принято решение отстранить от работы Евгения Мецгера.
Временно исполняющим обязанности председателя правления банка был назначен Сергей Ермаков. Чиновник является членом правления с 1 апреля 2020 года.
Кроме этого, в "Укрэксимбанке" принесли извинения за досадное и неподобающее поведение председателя правления и работников банка:
- членам съемочной группы программы "Схемы" Александру Мазуру и Кириллу Овсяному;
- представителям СМИ;
- всему гражданскому обществу.
Известно, что в госбанке проведут внутреннее расследование по факту нападения на журналистов. После этого будет принято окончательное решение в отношении главы правления Мецгера.
Нападение на съемочную группу "Схем": что известно
- На съемочную группу программы "Схемы" напали в "Укрэксимбанке" во время интервью с председателем правления Евгением Мецгером. Один из вопросов расследователей не понравился чиновнику, из-за чего он вызвал в кабинет охрану, чтобы уничтожить запись разговора.
- Охранники применили к оператору физическую силу, отобрали камеры, из которых изъяли карточки с материалом. Впоследствии журналистам удалось восстановить удаленные кадры. В сети опубликовали полное видео инцидента.
- Мецгер уже написал заявление на увольнение. Он заявил, что хочет восстановить репутацию "Укрэксимбанка", которая пострадала из-за скандала.