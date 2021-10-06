Венедиктова подчеркнула, что в Офисе генпрокурора "не могут и не будут" покрывать безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка.

Важно Журналисты "Схем" возобновили удалены кадры нападения на них в "Укрэксимбанка"

По словам генпрокурора, в этом вопросе нет мест для размышлений – справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор.

Реакция на поступок должна быть адекватной в нашем государстве и мы это докажем. Меморандум, который мы подписали с медиаорганизациям, это реальные намерения, а не просто формальность. Препятствование журналистам не вычистишь с флешек – ответственность неизбежна,

– заявила Венедиктова.

Она добавила, что сложение полномочий виновников в нападении не изменит сути проблемы. Поэтому, в ближайшее время состоятся следственные действия с потерпевшим журналистом. Ответственным сообщат о подозрении, добавила Венедиктова.

"Мы двигаемся быстро и, согласно закону, потому что свобода слова должна быть неприкосновенной ценностью в этой стране", – подытожила генпрокурор Украины.

Что известно о нападении на журналистов "Схем"

4 октября журналисты программы "Схемы" записывали интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. Однако после неудобного вопроса Мецгер начал вести себя агрессивно и приказал забрать технику и удалить материал с флешек.

По словам медийщиков, охранники забрали у оператора две камеры и вытащили из них две карточки. Против журналиста и оператора применили силу и не выпускали из кабинета.

В государственном "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задавали вопросы, которых не было в направленном во время запроса перечне. Таким образом у председателя правления Евгения Мецгера объяснили конфликт.

С помощью специалистов журналисты смогли восстановить кадры нападения во время интервью в "Укрэксимбанке".

Нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": смотрите видео

Реакция на инцидент

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство "Укрэксимбанка" должно было сделать все, чтобы даже теоретически не было допущено никакого конфликта с журналистами.

В Офисе Президента заявили, что на время расследования нападения на журналистов "Схем" нужно отстранить председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера.

Между тем полиция приобщила к материалам дела видео нападения на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке". А сам Мецгер сложил полномочия председателя правления "Укрэксимбанка".

Обратите внимание! Если вину нарушителей докажут в суде, им грозит максимальное наказание в виде штрафа до 850 гривен, ареста до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет.

Полный текст публикации Ирины Венедиктов:

Хочу безотлагательно отреагировать на инцидент, связанный с грубым применением силы в отношении журналистов в офисе государственного банка. В этом вопросе нет мест для размышлений – справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор.

Мы в Офисе генпрокурора не можем и не будем покрывать, простите, безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка. Реакция на поступок должна быть адекватной в нашем государстве и мы это докажем. Меморандум, который мы подписали с медиаорганизациям, это реальные намерения, а не просто формальность.

Препятствование журналистам не вычистишь с флешек – ответственность неизбежна. Не изменит сути проблемы и сложении полномочий. Прокуроры и полицейские активно работают над расследованием этого просто недопустимого инцидента. Уже в ближайшее время состоятся следственные действия с потерпевшим журналистом и к материалам должен быть приобщен оригинал восстановленной видеозаписи конфликта. Ответственным будет сообщено о подозрении.

Мы двигаемся быстро и по закону, потому что свобода слова должна быть неприкосновенной ценностью в этой стране.