Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. Он отметил, что оригинал видео будет вещественным доказательством, которое отправят на экспертизу.

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Уголовное производство начали еще 4 октября

Монастырский напомнил, что по заявлению журналистов начато уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности. Его начали сразу в день нападения – 4 октября.

Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будут объявлены согласованные прокуратурой подозрения,
– написал глава МВД.

Монастырский добавил, что такое поведение в отношении журналистов недопустимо в демократическом обществе.

Ранее Офис Президента хочет отстранения Мецгера из "Укрэксимбанка" после нападения на журналистов

Что известно о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке":

  • Журналисты брали интервью у председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера.
  • Один из вопросов возмутил Мецгера. Его охрана напала на журналистов и изъяла видеозапись.
  • Впоследствии видео удалось восстановить.
  • Министр финансов Сергей Марченко выступил с критикой ситуации в "Укрэксимбанке".
  • Мецгер извинился и написал заявление на увольнение.

Текст публикации Дениса Монастырского:

Полиция уже приобщила к материалам расследования распространенное в интернете видео из кабинета председателя правления Укрэксимбанка, на котором зафиксированы противоправные действия группы лиц в отношении журналистов "Радио Свобода". В ближайшее время потерпевшая сторона передаст и оригинал восстановленной видеозаписи, которая также будет приобщена к материалам производства в качестве вещественного доказательства и направлена на экспертизу.
Напомню, что по заявлению журналистов уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности было начато в тот же день – в понедельник, 4 октября.
Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будут объявлены согласованные прокуратурой подозрения.
От себя добавлю, что такое поведение к сотрудникам СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей.