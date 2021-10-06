Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він наголосив, що оригінал відео буде речовим доказом, який відправлять на експертизу.

До теми Мецгер склав повноваження голови правління "Укрексімбанку"

Кримінальне провадження розпочали ще 4 жовтня

Монастирський нагадав, що за заявою журналістів розпочали кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Його розпочали одразу у день нападу – 4 жовтня.

Впевнений, що розслідування не забере багато часу. І вже після отримання результатів необхідних експертиз правопорушникам буде оголошено погоджені прокуратурою підозри,

– написав глава МВС.

Монастирський додав, що така поведінка стосовно журналістів – неприпустима у демократичному суспільстві.

Раніше Офіс Президента хоче відсторонення Мецгера з "Укрексімбанку" після нападу на журналістів

Що відомо про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку":

Журналісти брали інтерв'ю в голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера.

Одне з запитань обурило Мецгера. Його охорона напала на журналістів та вилучила відеозапис.

Згодом відео вдалось відновити.

Міністр фінансів Сергій Марченко виступив з критикою ситуації в "Укрексімбанку".

Мецгер вибачився та написав заяву на звільнення.

Текст публікації Дениса Монастирського: