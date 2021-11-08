Про те, навіщо Разумков створив групу "Розумна політика", в ефірі 24 каналу розповів голова Секретаріату президента України у 2005 – 2006 роках Олег Рибачук. Він підкреслив, що ексспікеру потрібен статус, а в українських реаліях статусна людина має щось очолювати.

До теми Разумков створює своє міжфракційне об'єднання

Разумков не може залишатися просто рядовим депутатом в залі, де ще недавно був спікером та вів засідання, – зазначив політик.

Він акцентував, що це не депутатська група. У міжфракційного об'єднання немає повноважень. Втім це дає Разумкову можливість говорити не тільки від себе, а й від імені 25 народних депутатів.

З одного боку, Разумков формально набирає статус, а з іншого – намагатиметься мати підтримку 25 депутатів. Це стане важливим, коли Банковій потрібно буде узгодити якесь рішення.

Нардепи переслідують свої цілі

"Вступаючи в такі об'єднання, народні депутати часто переслідують свої цілі – їм треба берегтись в політиці. У майбутньому Разумков може очолити політсилу, яка ймовірно потрапить в парламент", – зазначив Рибачук.

Він також додав, що в Україні починається період, коли олігархи задумуються про майбутнє. Тому депутати, які мають вплив того чи іншого бізнес-середовища, ідуть в такі формування не без підтримки спонсорів.

Активність Разумкова на різних каналах – це сигнал, що він отримав підтримку людей, які є власниками телеканалів. Починається типова українська ситуація, коли обирається кандидат і накачується його рейтинг, бо українці досі довіряють телебаченню. Олег Рибачук Голова Секретаріату президента України у 2005 – 2006 роках

Загострення політичної боротьби немає

Існує певний негласний договір: Разумков не веде безпощадної компанії, він обережний. Відповідно, у ставленні до нього "Слуги народу" теж терплячі. Немає загострення політичної боротьби. Загалом всі намагаються зберегти колективну підтримку Зеленського.

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У Разумкова ситуація безпрограшна

За словами Рибачука, Разумков нічого не втрачає, оскільки, як політтехнолог, дуже правильно побудував свою компанію. Зараз він демонструє, що може бути конструктивним і не веде боротьбу з президентом.

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"Він критикує окремі речення, риси, підтримує якісь рішення. Тобто апелює до виборця, який голосував за Зеленського, а зараз розчарувався в тому, що відбувається", – зазначив Рибачук.

Якщо спробувати виключити Разумкова з партії, він піде в суд. Водночас постійно світитиметься на ток-шоу і з нього зроблять того, кого українці дуже люблять, – політика, якого переслідує чинна влада.

Я думаю, у нього на такий випадок вже заготовлені пояснення, кампанія, і люди, які зможуть говорити, що це плата Разумкова за відвертість, відстоювання принципів і що він на стороні інтересів виборців Зеленського. У нього ситуація безпрограшна. "Слугам" важче – вони мають пояснити, чому Разумкова треба виключати. Олег Рибачук Голова Секретаріату президента України у 2005 – 2006 роках

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