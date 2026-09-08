Львів між Польщею та Україною: чому місто стало символом двох історій

Якщо пройтися якогось осіннього ранку вогкою бруківкою площі Ринок, коли туман ще чіпляється за ренесансні фасади кам'яниць, цілком можна відчути те, що історики іноді називають "архітектурним палімпсестом". Адже Львів – це досі оголений нерв, навколо якого спліталися, стикалися і мирилися дві великі європейські нації.

Для українців – це беззаперечний П’ємонт, духовна цитадель, а для поляків – місто-легенда, чий міф про Semper Fidelis ("Завжди вірний") досі спричиняє фантомний біль ностальгії. А як так сталося, що одне місто змогло вмістити в собі дві потужні та несумісні історичні пам'яті, 24 Канал розповість трішки докладніше.

Від княжої фортеці до європейського мегаполіса: чий був Львів?

Літописна історія Львова розпочалася у 1256 році, коли місто постало як неприступна фортеця Королівства Русі (Галицько-Волинської держави). У його складі Львів провів свої перші 93 роки, аж поки геополітичні вітри не змінили напрямок.

У 1349 році польський король Казимир III приєднав ці землі до своєї корони. Протягом наступних 423 років Львів жив у складі Польського королівства, а згодом – Речі Посполитої, перетворившись на розкішний багатомовний торгівельний вузол із ренесансною архітектурою під постійною загрозою облог.

Перший поділ Польщі у 1772 році вирвав місто з цього орбітального руху, і ключі від нього опинилися у Габсбурзької монархії. Рівно 146 років місто, перейменоване на Лемберг, слугувало блискучою столицею австрійського Королівства Галичини та Володимирії.

Крах імперій у 1918 році кинув місто у вир хаосу. Львів був столицею Західноукраїнської Народної Республіки недовгі три тижні, з 1 по 21 листопада 1918 року. Після Злуки 22 січня 1919 року формально він став частиною УНР, але фактично на 20 років потрапив до Другої Речі Посполитої.

Коротко про історію Львова – в яких державах він перебував: дивіться відео HistorySnap-l5c

А далі настав апокаліптичний розлам Другої світової війни. 6 років кривавого пінг-понгу між радянським та нацистським тоталітарними режимами, і нарешті за рішенням Ялтинської конференції Львів проковтнув Радянський Союз, прирікши його на 46 задушливих років за Залізною завісою у статусі частини Української РСР.

Падіння радянського монстра у 1991 році відкрило найважливішу сторінку – вподовж уже 35 років Львів є одним із символів Незалежної України. Ось так, переживши калейдоскопічні зміни імперій, королівств та диктатур, місто стало сучасним європейським мегаполісом та осердям української ідентичності.

Чим був Львів для поляків і чим є для українців?

І все ж варто розуміти, що багатокультурність Галичини під чужим правлінням була не ідилією, а радше складним, вимушено налагодженим механізмом співіснування. Століттями Львів був східним бастіоном Речі Посполитої. Тут формувалася польська інтелектуальна еліта, тут і польська культура переживала свою золоту добу. Вже для Другої Речі Посполитої Львів був не просто провінцією, а одним із трьох найважливіших центрів польськості, нарівні з Варшавою та Краковом.

Проте паралельно, у затінку габсбурзького двоголового орла, коли місто називалося Лембергом, визрівав інший титан. Австрійська імперія зі своєю політикою "поділяй і володарюй" мимоволі створила ідеальний інкубатор для українського національного пробудження. Саме тут, за відсутності жорсткої цензури Російської імперії, Михайло Грушевський конструював український історичний дискурс, а Наукове товариство імені Шевченка закладало фундамент модерної української нації. Львів став сценою, на якій українці усвідомили себе не просто етносом, а політичною силою.

Чому поляки вважали Львів своїм і до чого це призвело: дивіться відео bazovana_istoriya

Зіткнення цих двох амбіцій було неминучим. Листопадовий чин 1918 року та подальша Польсько-українська війна перетворили вулиці міста на криваву арену. Кожна сторона мала свою правду, своїх героїв і своїх мучеників – від українських Січових Стрільців до польських "львівських орлят", цвинтар яких досі стоїть у Львові. Цей конфлікт заклав глибоку прірву між двома народами, а Львів перетворив з абстрактного символу на трофей, володіння яким визначало національну гідність.

Але справжній, тектонічний злам принесла Друга світова війна. Те, що сталося з містом у 1939 – 1945 роках, жахає – Львів пережив демографічну катастрофу. Голокост знищив єврейську громаду, яка століттями була невіддільною частиною львівського колориту. А рішення Ялтинської та Потсдамської конференцій, продиктовані Йосипом Сталіним, призвели до примусового виселення поляків. Львів, який століттями був польсько-єврейським містом в оточенні українського моря сіл, штучно і жорстко намагалися перетворити на моноетнічне місто "радянських людей".

Сьогодні, у 2026 році, ми бачимо абсолютно нову реальність. Жорстока війна Росії проти України остаточно переписала геополітичні ролі – Львів більше не є яблуком розбрату між Варшавою та Києвом. На початку повномасштабного вторгнення він став найбільшим гуманітарним і логістичним хабом, через який Польща простягнула Україні руку порятунку. Звісно, історичні травми не зникли – але вони трансформувалися.

Сучасний Львів – це монументальний доказ того, що історія не завжди ходить по колу. Місто, яке колись роз'єднувало дві нації, сьогодні стало найміцнішим мостом, що об’єднує їх у боротьбі за спільне європейське майбутнє. Його каміння пам'ятає польську велич, його серце б'ється в українському ритмі (як і було та буде завжди), а його душа належить усій вільній Європі.