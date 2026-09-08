Для украинцев – это бесспорный Пьемонт, духовная цитадель, а для поляков – город-легенда, чей миф о Semper Fidelis ("Всегда верный") до сих пор вызывает призрачную боль ностальгии. А как так получилось, что один город смог вместить в себя две мощные и несовместимые исторические памяти, 24 Канал расскажет немного подробнее.

От княжеской крепости до европейского мегаполиса: чей был Львов?

Летописная история Львова началась в 1256 году, когда город возник как неприступная крепость Королевства Руси (Галицко-Волынского государства). В его составе Львов провел свои первые 93 года, пока геополитические ветры не изменили направление.

В 1349 году польский король Казимир III присоединил эти земли к своей короне. В течение следующих 423 лет Львов жил в составе Польского королевства, а впоследствии – Речи Посполитой, превратившись в роскошный многоязычный торговый узел с архитектурой эпохи Возрождения под постоянной угрозой осады.

Первый раздел Польши в 1772 году вырвал город из этого орбитального движения, и ключи от него оказались у Габсбургской монархии. Ровно 146 лет город, переименованный в Лемберг, служил блестящей столицей австрийского Королевства Галиции и Ладимерии.

Крах империй в 1918 году бросил город в водоворот хаоса. Львов был столицей Западноукраинской Народной Республики всего три недели – с 1 по 21 ноября 1918 года. После Злуки 22 января 1919 года он формально стал частью УНР, но фактически на 20 лет оказался в составе Второй Речи Посполитой.

Короткая история Львова – в составе каких государств он находился: смотрите видео HistorySnap-l5c

А затем наступил апокалиптический разлом Второй мировой войны. 6 лет кровавого пинг-понга между советским и нацистским тоталитарными режимами, и наконец по решению Ялтинской конференции Львов проглотил Советский Союз, обрекая его на 46 удушающих лет за Железным занавесом в статусе части Украинской ССР.

Падение советского монстра в 1991 году открыло самую важную страницу – уже 35 лет Львов является одним из символов Независимой Украины. Вот так, пережив калейдоскопические перемены империй, королевств и диктатур, город стал современным европейским мегаполисом и ядром украинской идентичности.

Чем был Львов для поляков и чем является для украинцев?

И все же стоит понимать, что мультикультурность Галичины под чужим правлением была не идиллией, а скорее сложным, вынужденно отлаженным механизмом сосуществования. Веками Львов был восточным бастионом Речи Посполитой. Здесь формировалась польская интеллектуальная элита, здесь польская культура переживала свой золотой век. Уже для Второй Речи Посполитой Львов был не просто провинцией, а одним из трех важнейших центров польскости, наравне с Варшавой и Краковом.

Однако параллельно, в тени габсбургского двуглавого орла, когда город назывался Лембергом, созревал другой титан. Австрийская империя со своей политикой "разделяй и властвуй" невольно создала идеальный инкубатор для украинского национального пробуждения. Именно здесь, в отсутствие жесткой цензуры Российской империи, Михаил Грушевский конструировал украинский исторический дискурс, а Научное общество имени Шевченко закладывало фундамент модерной украинской нации. Львов стал ареной, на которой украинцы осознали себя не просто этносом, а политической силой.

Почему поляки считали Львов своим и к чему это привело: смотрите видео bazovana_istoriya

Столкновение этих двух амбиций было неизбежным. Ноябрьский чин 1918 года и последующая Польско-украинская война превратили улицы города в кровавую арену. У каждой стороны была своя правда, свои герои и свои мученики – от украинских Сечевых Стрельцов до польских "львовских орлят", кладбище которых до сих пор находится во Львове. Этот конфликт заложил глубокую пропасть между двумя народами, а Львов превратился из абстрактного символа в трофей, владение которым определяло национальное достоинство.

Но настоящий, тектонический разлом принесла Вторая мировая война. Что произошло с городом в 1939 – 1945 годах, ужасает – Львов пережил демографическую катастрофу. Холокост уничтожил еврейскую общину, которая веками была неотъемлемой частью львовского колорита. А решения Ялтинской и Потсдамской конференций, продиктованные Иосифом Сталиным, привели к принудительному выселению поляков. Львов, который веками был польско-еврейским городом в окружении украинского моря сел, искусственно и жестко пытались превратить в моноэтнический город "советских людей".

Сегодня, в 2026 году, мы видим совершенно новую реальность. Жестокая война России против Украины окончательно переписала геополитические роли – Львов больше не является яблоком раздора между Варшавой и Киевом. В начале полномасштабного вторжения он стал крупнейшим гуманитарным и логистическим хабом, через который Польша протянула Украине руку помощи. Конечно, исторические травмы не исчезли – но они трансформировались.

Современный Львов – это монументальное доказательство того, что история не всегда идет по кругу. Город, который когда-то разъединял две нации, сегодня стал самым прочным мостом, объединяющим их в борьбе за общее европейское будущее. Его камни помнят польское величие, его сердце бьется в украинском ритме (как и было и будет всегда), а его душа принадлежит всей свободной Европе.