Межвоенная Польша для украинцев стала страной, где ежедневно велась борьба за язык, землю и право сохранить собственную общину. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему Польша начала санацию после Первой мировой войны?

После Первой мировой войны и распада империй карта Центрально-Восточной Европы изменилась до неузнаваемости. Восстановленная Вторая Речь Посполитая предстала как государство, объединившее земли с разной историей, правом, администрацией и этническим составом. Для украинцев, проживавших в Галичине, Волыни, Полесье и на Холмщине, это означало новую политическую реальность, в которой они стали меньшинством в пределах польского государства.

Согласно межвоенным переписям, украинское население составляло значительную долю жителей восточных воеводств, а значит – вопросы образования, земли, церкви и самоуправления были не периферийными, а центральными для миллионов людей. Но решение этих вопросов украинцы и поляки видели совершенно уж по-разному.

В 1926 году Польша вступила в период так называемой санации – политического курса, связанного с Юзефом Пилсудским и его сторонниками после майского переворота. В переводе с латыни это слово означает "оздоровление", но в политическом смысле речь шла об усилении исполнительной власти, ограничении парламентской, и более жестком контроле над обществом.

Для национальных меньшинств, в частности украинцев, здесь вообще не шла речь об оздоровлении – а лишь о все усиливающемся давлении государственного аппарата, стремившегося к унификации и лояльности. В целом политика польского межвоенного государства в отношении неполяков была противоречивой – от формального признания прав до практик ограничения и ассимиляции.

Какой была межвоенная Польша и какова была судьба украинцев в ней: смотрите видео vchysiavukhamy

Как и почему поляки прибегали к пацификации и осадничеству?

Одной из самых болезненных тем стала пацификация 1930 года. После волны саботажных акций украинских националистов польские власти прибегли к широкомасштабной карательной операции в Галичине. Полиция и военные подразделения проводили обыски, аресты, избиения, уничтожали имущество, закрывали общественные учреждения и демонстрировали силу так, чтобы это было видно в каждой деревне и каждом городке.

Название "пацификация" звучит почти мягко, но это "умиротворение" в реальности было репрессивной мерой, коллективным наказанием и политической демонстрацией силы. К тому же она не принесла никаких реальных успехов – а лишь усугубила недоверие между украинским населением и польским государством, а также усилила радикализацию части молодежи.

Еще один ключевой инструмент государственной политики – осадничество. После войны польские власти рассматривали восточные территории не только как административное пространство, но и как регион, который необходимо закрепить политически и демографически. Для этого на земли в восточных воеводствах переселяли польских военных колонистов и гражданских поселенцев.

Официально это представлялось как хозяйственное освоение и поддержка ветеранов, но для местного украинского населения это часто означало земельное давление, неравный доступ к ресурсам и ощущение, что чужая власть приходит не только с чиновником, но и с плугом. Осадничество было не просто аграрной программой, а частью государственного проекта укрепления польского присутствия на украинских территориях.

И здесь следует понимать, что земельный вопрос в межвоенной Польше был чрезвычайно острым. В селе украинцы часто жили в условиях нехватки земли, а значительная часть семей зависела от мелкого надела или наемного труда. Осадничество наложилось на эту хрупкую структуру, обостряя социальную напряженность. Проще говоря, пока Польша строила себе опорные пункты, украинцы теряли пространство для жизни.

Что такое пацификация и какие последствия она имела: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

А что было с образованием и церковью украинцев?

Невозможно понять положение украинцев во Второй Речи Посполитой без темы образования. Польское государство ограничивало развитие украинской школьной сети, а в отдельных районах вводило двуязычные или фактически полонизированные учебные заведения. Для общины это было не только вопросом уроков, но и борьбой за будущее. Когда язык вытесняют из школы, он постепенно теряет позиции и в обществе.

Поэтому украинские деятели, учителя, священники и активисты пытались поддерживать собственные институты, в частности "Просвиту", церковные структуры и кооперативное движение. Так, несмотря на давление, украинское общество не растворилось, а выстраивало сети самоорганизации, которые держали общину вместе.

Религиозный вопрос также имел огромное значение. Украинцы в межвоенной Польше были преимущественно греко-католиками в Галичине и православными на Волыни и Полесье. Государство по-разному относилось к этим общинам, но общая тенденция заключалась в том, чтобы усилить контроль над церковной жизнью и использовать его для государственной интеграции.

В случае с православием особенно болезненными были процессы, связанные с конфискацией храмов и давлением на церковную инфраструктуру. Для людей это означало не абстрактную политику, а вмешательство в самую интимную сферу жизни – в веру, обряд и привычный ритм общины.

В то же время украинское общество не было пассивной массой, а отвечало – культурным трудом, кооперацией, общественной активностью и политической мобилизацией. В Галичине действовали партии, общества, издательства, экономические инициативы. На Волыни и Полесье положение было сложнее, но и там существовали формы самоорганизации.

История украинцев межвоенного периода в Польше – это не только история угнетения, но и история стойкости. Люди создавали пространство для жизни вопреки обстоятельствам, словно строили лодку во время шторма. А вместе с тем отношения между польским государством и украинцами все больше отравляло взаимное недоверие. К сожалению, даже сейчас современникам приходится сталкиваться с его отголосками.