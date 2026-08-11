Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала объяснил, почему считает такое требование абсурдным и опасным для самого принципа европейской интеграции. Он также рассказал, как Киеву следует реагировать, чтобы исторические претензии отдельных польских политиков не превратились в реальное препятствие на пути в ЕС.

Почему требование Польши абсурдно?

Первой проблемой такого требования является сам исторический контекст. В 1943–1944 годах независимого государства Украина не существовало, а Украинская ССР не имела прямого отношения к формированиям, участвовавшим в польско-украинском противостоянии. Более того, значительная часть будущих участников УПА до 1939 года была гражданами Польши, в частности Степан Бандера, а некоторые родились еще в Австро-Венгерской империи.

По такой логике поляки могут сказать, что Богдан Хмельницкий тоже занимался геноцидом поляков во время освободительной войны. Это же абсурд. Такими категориями судить исторические события нельзя,

– подчеркнул Рейтерович.

Не менее сложной является попытка представить Волынскую трагедию исключительно как преступление одной стороны. По приведенным политологом оценкам, во время тех событий погибли около 20 тысяч украинцев. Даже если польских жертв было больше, это не позволяет преуменьшать украинские потери или оставлять без внимания насилие в отношении украинского населения.

То, что поляков погибло больше, совершенно не означает, что вину за это несет исключительно одна сторона. Украина так же может сказать: признайте действия Армии Крайовой в отдельных украинских селах геноцидом, ведь мы прекрасно знаем, что там происходило,

– пояснил политолог.

В польско-украинском конфликте того периода были и карательные акции польских формирований против украинских сел, в ходе которых гибли мирные жители, в частности женщины и дети. Требование к современной Украине принять только одну оценку этих событий не учитывает всей сложности и взаимного характера насилия того времени.

Исторические споры не должны препятствовать вступлению в ЕС

Связывать вступление Украины в Европейский Союз с признанием польской оценки Волынской трагедии Рейтерович считает отдельной проблемой. По его словам, в истории расширения ЕС не было практики, когда одно государство ставило другому условием урегулирование давних исторических споров. Европейский Союз создавался как политическое и экономическое объединение, а не площадка для взаимных претензий по поводу событий прошлого.

В Европе было множество конфликтов, и почти каждая страна могла бы выдвигать соседям исторические или территориальные претензии. Но это не означает, что такие вопросы нужно увязывать с членством в Европейском Союзе,

– пояснил политолог.

В качестве примера он привел события после Мюнхенского соглашения, когда Польша также заняла часть территории Чехословакии. Сегодня Прага не использует этот эпизод в качестве инструмента давления на Варшаву внутри ЕС. По той же логике и польско-украинские исторические споры не должны превращаться в условие евроинтеграции.

Руководство Европейского Союза должно напомнить Польше, что она может выдвигать Украине требования политического, экономического или социального характера, но не требовать от нее признания польской точки зрения на исторические события,

– подчеркнул Рейтерович.

Украине, по его мнению, стоит уже сейчас поднять этот вопрос перед институтами ЕС, но делать это осторожно, чтобы не обострять спор с Варшавой.

Рейтерович назвал абсурдным требование Польши к Украине: смотрите видео