9 серпня 1945 – бомбардування Нагасакі: чому обрали саме це місто для другого атомного удару

Японське портове місто Нагасакі опинилося в епіцентрі другого атомного удару США 9 серпня 1945 року. Первісною ціллю при тому була інша локація.

Але суміш військової логіки, погоди й жорсткого американського розрахунку змінила долю. 24 Канал розповість про це докладніше.

Чому долю Нагасакі вирішила не карта, а хмарність?

Другий атомний удар по Японії стався 9 серпня 1945 року, і саме Нагасакі стало місцем вибуху – хоча план американців на папері мав інакший вигляд. Тоді США скинули на Японію плутонієву бомбу Fat Man ("Товстун") об 11:02 за місцевим часом, а вибух пролунав на висоті близько 500 метрів над містом.

Нагасакі не було першим вибором. У тій похмурій ситуації міста стояли у черзі, створеній сформованим президентом США Гаррі Труменом Target Committee для визначення цілей атомних ударів. І у списку після Хіросіми першим кандидатом було місто Кокура.

Чому ж бомба не впала туди? Відповідь, як це часто буває в історії, лежить у кількох площинах – у цьому випадку одночасно і на карті, і у небі. Над Кокурою були хмари та дим від попередніх атак, які погіршили видимість до неприйнятного рівня – і це стало порятунком для міста.

Другий атомний удар був спочатку запланований на 11 серпня, але прогноз погоди на погіршення прискорив операцію. Ба більше, коли бомбардувальник B-29 Bockscar прибув до цілі, скинути фізично бомбу навмання просто не міг.

Саме тому екіпаж пішов до наступної у списку цілі – Нагасакі. Це була і трагедія випадку, і механічна логіка воєнної машини – якщо не видно головної мети, слід летіти далі, поки дозволяє пальне, час і наказ.

Як США скинули на Японію "Товстуна" – другу атомну бомбу: дивіться відео MilitaryPowerTV

Нагасакі мало близько 260 тисяч жителів і важливі військові об’єкти, зокрема дві військові фабрики Mitsubishi. Це був порт, промисловий вузол і частина воєнної інфраструктури Японії. Але воно могло вижити – якби не погода над Кокурою.

Чому США завдали двох атомних ударів по Японії майже поспіль?

Чому друга атака атомною бомбою відбулася так швидко після Хіросіми, 9 числа після 6? Американське керівництво виходило з двох міркувань – по-перше, японська погода мінлива, і тайфун або інше серйозне погодне явище могли відкласти застосування зброї на тижні; по-друге, два удари поспіль мали переконати Японію, що США мають у запасі ще такі бомби й готові продовжувати атаки, поки країна не капітулює.

Бомбардування Хіросіми й Нагасакі були першими випадками застосування атомних бомб проти людей. Вони знищили ці міста, спричинивши моторошну трагедію, та водночас дійсно сприяли завершенню Другої світової війни. І у цій фразі – вся вага епохи, межа, після якої людство вже не могло дивитися на війну колишніми очима.

Сьогодні, майже вісім десятиліть потому, Нагасакі залишається людським нагадуванням про цю межу. Ба ще й про те, що іноді найбільші катастрофи народжуються не з задуму, а з низки випадковостей, які складно чи й неможливо передбачити. А тому просто не можна допускати.