Таємні роздоріжжя минулого: 5 разів, коли Україна могла назавжди змінити історію Європи

Історія не знає умовного способу, проте на її сторінках сховані дійсно цікаві моменти, коли один крок міг кардинально перекроїти політичну карту всього континенту. І не дивно, що українські землі, розташовані на тектонічному розломі цивілізацій, неодноразово ставали тим самим епіцентром, де визначалася доля європейської свободи.

24 Канал зібрав найдраматичніші епізоди, коли тріумф був на відстані витягнутої руки, але безжальні обставини зіграли на користь імперій. Ось 5 історичних вузлів, що приховують у собі альтернативну реальність – від блискучих військових маневрів до фатальних дипломатичних прорахунків.

Як козацькі шаблі ледь не зупинили народження Російської імперії?

Перший колосальний шанс змінити траєкторію Східної Європи виник у 1658 році під час підписання Гадяцької унії. Той документ мав перетворити Річ Посполиту на конфедерацію трьох рівноправних народів – поляків, литовців та русинів (українців). Велике князівство Руське мало б власні суди, скарбницю та армію, ставши повноцінним європейським суб'єктом. А головне – назавжди відрізало б Московію від експансії на захід. Проте обставини виявилися фатальними – затримка ратифікації польським Сеймом та майстерно розпалена царськими агентами внутрішня ворожнеча серед козацької старшини поховали цей блискучий геополітичний проєкт.

Другий момент істини настав лише через рік, у 1659, під час грандіозної Конотопської битви. Гетьман Іван Виговський у союзі з кримськими татарами вщент розгромив елітну московську армію князя Трубецького. Шлях на Москву був абсолютно відкритим, і, як свідчать тогочасні європейські дипломатичні депеші, цар Олексій Михайлович у паніці готувався тікати до Ярославля. Але тріумфальний марш скасував несподіваний удар у спину – напад запорожців на чолі з Іваном Сірком на Крим змусив татарського хана терміново повернути військо додому та залишити Виговського без ключової кавалерії перед загрозою нової внутрішньої смути.

Третій, мабуть, найвідоміший епізод – це Полтавська битва 1709 року. Альянс гетьмана Івана Мазепи зі шведським королем мав стати смертельним вироком для амбіцій Петра I. Якби шведсько-українське військо перемогло, Російська імперія була б задушена ще до її народження, а Україна стала б незалежною державою під протекторатом Стокгольма. Проте втрутилася сама природа – аномально сувора зима 1708 – 1709 років (відома в Європі як Великий мороз), знищення гетьманської столиці Батурина з усіма запасами провіанту та поранення Карла XII напередодні вирішального бою зламали перебіг європейської історії.

Від перших людей до наступу Московії – найцікавіше з історії України: дивіться відео historyforadults_ua

Чому Захід двічі проігнорував український щит у ХХ столітті?

Четвертий шанс був втрачений у кулуарах Паризької мирної конференції 1919 року. Після завершення Першої світової війни лідери Антанти перекроювали карту світу. Українська Народна Республіка відправила потужну делегацію, благаючи про визнання та військову підтримку проти більшовиків. Але Франція та Британія зробили ставку на відновлення "єдіной і нєдєлімой", підтримуючи білогвардійців, та на розбудову сильної Польщі. Українців проігнорували, а наслідок цієї помилки став катастрофічним для всієї планети – більшовики загарбали вугілля Донбасу та хліб, що дозволило їм збудувати тоталітарну машину Радянського Союзу.

Якби Захід тоді підтримав УНР, СРСР ніколи б не став глобальною наддержавою, а Друга світова війна та Холодна війна могли б мати зовсім інший сценарій, якщо взагалі сталися б. Проте ще більш болючим, з огляду на реалії 2026 року, є п'ятий епізод – це підписання Будапештського меморандуму в 1994 році. Після розпаду СРСР Україна успадкувала третій ядерний арсенал у світі – він міг гарантувати недоторканність кордонів на століття. Проте Вашингтон і Лондон, керуючись страхом перед розповсюдженням ядерної зброї та бажанням стабілізувати пострадянський простір, почали чинити колосальний тиск на Київ.

Той арсенал Україна віддала. Якби обставини склалися інакше і Київ зберіг хоча б його частину, архітектура безпеки сучасної Європи була б непорушною, а криваві війни XXI століття на континенті стали б фізично неможливими. І вже було пізно, коли колишній президент США Білл Клінтон публічно визнав свою провину у тому, що змусив Україну роззброїтися в обмін на порожні папірці. Навряд чи ми можемо очікувати, втім, схожих вибачень від Дональда Трампа, який тисне на Україну просто зараз, фактично вимагаючи капітулювати перед Росією.