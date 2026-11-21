20 листопада 1945 року у зруйнованому війною німецькому місті розпочався безпрецедентний судовий процес, який назавжди переписав правила світового правосуддя. Міжнародний військовий трибунал вперше в історії людства посадив на лаву підсудних не просто військових злочинців, а цілу державну систему, що перетворила терор на індустрію.

І до сьогодні уроки Палацу юстиції у Нюрнберзі лунають із беззаперечною актуальністю для всього світу, особливо з огляду на напад Росії на Україну. Тоді ж, у 1946 році, архітектори Голокосту та ініціатори найкривавішої війни почули свої вироки, і суд назавжди довів, що жоден диктатор чи виконавець злочинних наказів не зможе вічно ховатися за імунітетом суверенної влади. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як архітектори Третього Рейху намагалися уникнути розплати та чому їхня стратегія зазнала краху?

Коли восени 1945 року двері зали номер 600 у Палаці юстиції Нюрнберга відчинилися, світ побачив не демонів із міфів, а немов звичайних, дещо розгублених чоловіків у пом'ятих костюмах. На лаві підсудних опинився 21 високопосадовець нацистської Німеччини, серед яких були Герман Герінг, Рудольф Гесс, Йоахім фон Ріббентроп та Вільгельм Кейтель. Головна стратегія захисту цих людей базувалася на двох цинічних стовпах: запереченні легітимності самого суду та перекладанні провини на мертвих лідерів – Адольфа Гітлера, Генріха Гіммлера та Йозефа Геббельса.

Головний обвинувач від США, суддя Верховного суду Роберт Джексон, у своїй вступній промові заклав фундамент, який зруйнував цю лінію захисту. Він заявив, що привілей відкривати перший в історії суд над злочинами проти миру світу накладає величезну відповідальність, адже "злочини, які ми прагнемо засудити й покарати, були настільки прорахованими, настільки злісними та настільки руйнівними, що цивілізація не може терпіти, щоб їх ігнорували".

Захист нацистів намагався апелювати до принципу суверенного імунітету, стверджуючи, що їхні дії були актами держави, за які міжнародне право не передбачає індивідуальної відповідальності. Вони також масово використовували аргумент "я просто виконував наказ". Проте обвинувачення, спираючись на західну правову традицію та колосальний масив захоплених німецьких документів, перетворило педантичність нацистів на їхній же вирок. Британський головний прокурор сер Гартлі Шоукросс майстерно продемонстрував, що масові вбивства не були випадковістю війни, а стали результатом холоднокровного планування.

Слідчі опрацювали понад 3000 тонн захоплених документів, з яких Трибунал розглянув тисячі ключових доказів, фотографій та кіноплівок, які фіксували звірства у концентраційних таборах. Ця беззаперечна доказова база, зібрана американськими та британськими слідчими, не залишила жодного шансу на виправдання. Герінг, який спочатку намагався грати роль незламного лідера у залі суду, під тиском неспростовних доказів та перехресних допитів був змушений визнати факти своїх злочинів. Стратегія уникнення відповідальності розбилася об залізобетонний принцип – жоден наказ не звільняє від людяності.

Як після війни Нюрнберзький трибунал судив німецьких злочинців: дивіться відео Document_history

Який спадок залишив Нюрнберг для сучасного світу і чому цей прецедент досі лякає тиранів?

Вироки, винесені 1 жовтня 1946 року, стали лише видимою вершиною айсберга. 12 смертних вироків через повішення, довічні ув'язнення та кілька виправдальних рішень продемонстрували, що це був не суд переможців над переможеними, а тріумф права над варварством. Але найважливішим здобутком Нюрнберзького процесу стало створення абсолютно нової архітектури міжнародного права. Саме тоді народилися так звані "Нюрнберзькі принципи", які назавжди змінили геополітичний ландшафт.

До 1945 року міжнародне право регулювало переважно відносини між державами. Нюрнберг запровадив революційну концепцію – злочини проти міжнародного права вчиняють конкретні люди, а не абстрактні утворення. Завдяки роботі видатних юристів-міжнародників, таких як Герш Лаутерпахт, у правовий обіг міцно увійшов термін "злочини проти людяності". Це означало, що відтепер масові вбивства, поневолення чи депортація цивільного населення, навіть якщо їх здійснює держава проти власних громадян і за власними законами, є міжнародним злочином найвищого ступеня тяжкості.

І сьогодні, через понад вісім десятиліть, спадок Нюрнберга є фундаментом, на якому стоїть Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Принцип IV Нюрнберзького статуту, який категорично відкидає виконання наказу керівництва як виправдання для міжнародного злочину, залишається найстрашнішим сном для сучасних диктаторів та їхніх поплічників.

Нюрнберзький процес довів, що дипломатичний імунітет чи посада глави держави не є магічним щитом від правосуддя. І у 2026 році, коли світ продовжує стикатися з проявами агресії та авторитаризму, пам'ять про 20 листопада 1945 року, коли почався Нюрнберзький процес, слугує суворим нагадуванням, що жорна міжнародного правосуддя можуть молоти повільно, але мелють невідворотно і надзвичайно дрібно. Сама історія вже винесла свій вердикт – абсолютна влада, побудована на крові, завжди закінчується лавою підсудних.