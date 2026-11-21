И по сей день уроки Дворца правосудия в Нюрнберге звучат с безусловной актуальностью для всего мира, особенно с учетом нападения России на Украину. Тогда же, в 1946 году, архитекторы Холокоста и инициаторы самой кровавой войны услышали свои приговоры, и суд навсегда доказал, что ни один диктатор или исполнитель преступных приказов не сможет вечно скрываться за иммунитетом суверенной власти. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Как архитекторы Третьего Рейха пытались избежать расплаты и почему их стратегия потерпела крах?

Когда осенью 1945 года двери зала номер 600 во Дворце правосудия Нюрнберга распахнулись, мир увидел не демонов из мифов, а словно обычных, несколько растерянных мужчин в помятых костюмах. На скамье подсудимых оказался 21 высокопоставленный чиновник нацистской Германии, среди которых были Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп и Вильгельм Кейтель. Основная стратегия защиты этих людей основывалась на двух циничных столпах: отрицании легитимности самого суда и перекладывании вины на мертвых лидеров – Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера и Йозефа Геббельса.

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Главный обвинитель от США, судья Верховного суда Роберт Джексон, в своей вступительной речи заложил фундамент, который разрушил эту линию защиты. Он заявил, что привилегия открыть первый в истории суд над преступлениями против мира налагает огромную ответственность, ведь "преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, были настолько преднамеренными, настолько злобными и настолько разрушительными, что цивилизация не может допустить, чтобы их игнорировали".

Защита нацистов пыталась апеллировать к принципу суверенного иммунитета, утверждая, что их действия были актами государства, за которые международное право не предусматривает индивидуальной ответственности. Они также массово использовали аргумент "я просто выполнял приказ". Однако обвинение, опираясь на западную правовую традицию и колоссальный массив захваченных немецких документов, превратило педантичность нацистов в их же приговор. Британский главный прокурор сэр Хартли Шоукросс мастерски продемонстрировал, что массовые убийства не были случайностью войны, а стали результатом хладнокровного планирования.

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Следователи изучили более 3000 тонн захваченных документов, из которых Трибунал рассмотрел тысячи ключевых доказательств, фотографий и кинолент, запечатлевших зверства в концентрационных лагерях. Эта неопровержимая доказательная база, собранная американскими и британскими следователями, не оставила ни малейшего шанса на оправдание. Геринг, который сначала пытался играть роль непоколебимого лидера в зале суда, под давлением неопровержимых доказательств и перекрестных допросов был вынужден признать факты своих преступлений. Стратегия уклонения от ответственности разбилась о железобетонный принцип – ни один приказ не освобождает от человечности.

Как после войны Нюрнбергский трибунал судил немецких преступников: смотрите видео Document_history

Какое наследие оставил Нюрнберг для современного мира и почему этот прецедент до сих пор пугает тиранов?

Приговоры, вынесенные 1 октября 1946 года, стали лишь видимой вершиной айсберга. 12 смертных приговоров через повешение, пожизненные заключения и несколько оправдательных решений продемонстрировали, что это был не суд победителей над побежденными, а триумф права над варварством. Но важнейшим достижением Нюрнбергского процесса стало создание совершенно новой архитектуры международного права. Именно тогда родились так называемые "Нюрнбергские принципы", которые навсегда изменили геополитический ландшафт.

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До 1945 года международное право регулировало преимущественно отношения между государствами. Нюрнберг ввел революционную концепцию – преступления против международного права совершают конкретные люди, а не абстрактные образования. Благодаря работе выдающихся юристов-международников, таких как Герш Лаутерпахт, в правовой оборот прочно вошел термин "преступления против человечности". Это означало, что отныне массовые убийства, порабощение или депортация гражданского населения, даже если они совершаются государством против собственных граждан и в соответствии с собственными законами, являются международным преступлением наивысшей степени тяжести.

И сегодня, спустя более восьми десятилетий, наследие Нюрнберга является фундаментом, на котором стоит Международный уголовный суд в Гааге. Принцип IV Нюрнбергского статута, который категорически отвергает исполнение приказа руководства в качестве оправдания международного преступления, остается самым страшным кошмаром для современных диктаторов и их приспешников.

Нюрнбергский процесс доказал, что дипломатический иммунитет или должность главы государства не являются магическим щитом от правосудия. И в 2026 году, когда мир продолжает сталкиваться с проявлениями агрессии и авторитаризма, память о 20 ноября 1945 года, когда начался Нюрнбергский процесс, служит суровым напоминанием, что жернова международного правосудия могут молоть медленно, но мелют неизбежно и чрезвычайно мелко. Сама история уже вынесла свой вердикт – абсолютная власть, построенная на крови, всегда заканчивается скамьей подсудимых.