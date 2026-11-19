Восени 1942 року Третій Рейх зіткнувся з моторошною реальністю, коли доти непереможний Вермахт опинився у кривавій пастці серед руїн міста, названого на честь радянського диктатора. Те, що починалося як прагматичний стратегічний наступ на багатий нафтою Кавказ, стрімко перетворилося на фатальну ідеологічну одержимість, яка зрештою зламала хребет нацистській воєнній машині.

19 листопада масований контрнаступ під кодовою назвою "Уран" розірвав розтягнуті фланги країн Осі під Сталінградом, за лічені дні перетворивши самовпевнених мисливців на приречену здобич. Цей безжальний і математично точний маневр не лише визначив долю елітної німецької 6-ї армії, але й фундаментально змінив усю подальшу траєкторію Другої світової війни. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як сліпа амбіція фюрера перетворила руїни на пастку для 6-ї армії?

Початковий німецький план літньої кампанії 1942 року, відомий як операція "Блау" (Fall Blau), мав абсолютно прагматичну та життєво необхідну мету. Адольф Гітлер прагнув захопити нафтові родовища Баку та Кавказу, без яких подальше ведення механізованої війни в Європі могло стати фізично неможливим. Сталінград, великий індустріальний центр на березі Волги, спочатку німецький Генштаб розглядав лише як транзитний пункт, що потрібно було швидко нейтралізувати для надійного захисту північного флангу головного наступу.

Проте магія імені радянського лідера зіграла з фюрером злий жарт, перетворивши звичайну географічну точку на арену апокаліптичного зіткнення двох тоталітарних систем, де логіка поступилася місцем сліпому престижу. Та річ у тім, що коли наприкінці літа елітна 6 армія під командуванням генерала танкових військ Фрідріха Паулюса увійшла у місто, характер війни кардинально змінився. Замість звичного для німців маневрового бліцкригу на безкраїх відкритих просторах, Вермахт був несподівано втягнутий у виснажливий "щурячий період" (Rattenkrieg) – безпрецедентно жорстокі вуличні бої за кожен поверх, кожну кімнату і кожен сходовий майданчик.

Люфтваффе, здійснивши масовані килимові бомбардування наприкінці серпня, як виявилося, тим самим ускладнило завдання власній піхоті. Перетворене на місячний пейзаж у диму місто стало ідеальною оборонною фортецею, де німецькі танки миттєво втратили свою головну перевагу – мобільність, трансформуючись у зручні мішені серед гір битої цегли, покрученої арматури та знищених заводських цехів. При тому одержимість Гітлера символічною перемогою змушувала його безжально кидати в міську м'ясорубку все нові й нові батальйони, катастрофічно оголюючи власні тили.

Верховне командування Вермахту (OKW) припустилося самогубної стратегічної помилки – там довірили захист розтягнутих на сотні кілометрів північного та південного флангів найслабшим ланкам свого альянсу, а саме погано озброєним, деморалізованим і позбавленим важкої протитанкової артилерії 3 та 4 румунським арміям. Гітлер категорично ігнорував тривожні звіти повітряної розвідки про накопичення ворожих сил у лісах та балках, самовпевнено вважаючи, що супротивник вже виснажений і не здатен на масштабні наступальні дії. Ця ілюзія стала фундаментом для однієї з найбільших військових катастроф в історії сучасної Європи.

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Чому блискавичний "Уран" став шоком для німецького командування?

Операція "Уран", яка розпочалася на холодному світанку 19 листопада 1942 року, стала тріумфом військового планування та безпрецедентної секретності. Успіх цього грандіозного контрнаступу багато у чому спирався на ідеальне "маскування" – складний комплекс заходів із дезінформації та радіомовчання. Це дозволило непомітно для німецької розвідки зосередити у засніжених степах понад мільйон солдатів, тисячі танків та артсистем. Коли о 07:30 тисячі гармат одночасно відкрили нищівний вогонь крізь густий туман, позиції 3 румунської армії на північний захід від Сталінграда були буквально стерті за лічені години.

Ударні бронетанкові клини прорвали кволу оборону союзників Німеччини з жахливою швидкістю. Наступного дня, 20 листопада, аналогічний нищівний удар упав на позиції 4 румунської армії вже на південь від міста. Німецьке вище командування опинилося у стані глибокого шоку та повного паралічу управління. Генерал Паулюс, чий штаб лежав у самому епіцентрі руїн Сталінграда, надто пізно усвідомив справжні масштаби катастрофи. Замість того щоб проявити ініціативу, негайно віддати наказ про прорив і врятувати сотні тисяч життів, він підкорився категоричній директиві Гітлера залишатися на місці та тримати кругову оборону.

Вже 23 листопада біля невеликого міста Калач-на-Дону радянські бронетанкові колони наступу зустрілися, замкнувши сталеве кільце навколо 6 армії та частини 4 танкової армії. Понад 250 тисяч солдатів країн Осі раптово опинилися у гігантському, відрізаному від світу котлі. Особливо злочинною у цій трагедії була роль рейхсмаршала Германа Герінга – командувач Люфтваффе, керуючись лише власним марнославством, самовпевнено пообіцяв фюреру організувати безперебійний повітряний міст, здатний щоденно доставляти оточеним військам мінімально 500 тонн боєприпасів, пального та продовольства.

На практиці ж транспортна авіація, потерпаючи від жахливих зимових штормів та щільного зенітного вогню, ледве забезпечувала п'яту частину від обіцяного. Елітні солдати Вермахту, які ще влітку мріяли про тріумфальний парад, тепер повільно замерзали на смерть у голому степу за температури мінус 30, харчуючись мерзлим м'ясом загиблих коней. Ось так операція "Уран" не просто фізично знищила найбоєздатнішу армію Третього Рейху, а й розвіяла міф про непереможність Вермахту, ставши тим психологічним і стратегічним рубіконом, після якого шлях нацистської Німеччини пролягав лише до беззастережної капітуляції.