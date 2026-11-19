19 ноября массированное контрнаступление под кодовым названием "Уран" разорвало растянутые фланги стран Оси под Сталинградом, за считанные дни превратив самоуверенных охотников в обреченную добычу. Этот безжалостный и математически точный маневр не только определил судьбу элитной немецкой 6-й армии, но и коренным образом изменил всю дальнейшую траекторию Второй мировой войны. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Как слепая амбиция фюрера превратила руины в ловушку для 6-й армии?

Первоначальный немецкий план летней кампании 1942 года, известный как операция "Блау" (Fall Blau), преследовал абсолютно прагматичную и жизненно необходимую цель. Адольф Гитлер стремился захватить нефтяные месторождения Баку и Кавказа, без которых дальнейшее ведение механизированной войны в Европе могло стать физически невозможным. Сталинград, большой промышленный центр на берегу Волги, изначально рассматривался немецким Генштабом лишь как транзитный пункт, что необходимо было быстро нейтрализовать для надежной защиты северного фланга главного наступления.

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Однако магия имени советского лидера сыграла с фюрером злую шутку, превратив обычную географическую точку в арену апокалиптического столкновения двух тоталитарных систем, где логика уступила место слепому престижу. Но дело в том, что когда в конце лета элитная 6-я армия под командованием генерала танковых войск Фридриха Паулюса вошла в город, характер войны кардинально изменился. Вместо привычного для немцев маневренного блицкрига на бескрайних открытых пространствах, Вермахт был неожиданно втянут в изнурительный "крысиный период" (Rattenkrieg) – беспрецедентно жестокие уличные бои за каждый этаж, каждую комнату и каждую лестничную площадку.

Люфтваффе, проведя массированные ковровые бомбардировки в конце августа, как оказалось, тем самым усложнила задачу собственной пехоте. Превратившийся в лунный пейзаж в дыму город стал идеальной оборонительной крепостью, где немецкие танки мгновенно утратили свое главное преимущество – мобильность, трансформируясь в удобные мишени среди гор разбитого кирпича, скрученной арматуры и разрушенных заводских цехов. При этом одержимость Гитлера символической победой заставляла его безжалостно бросать в городскую мясорубку все новые и новые батальоны, катастрофически обнажая собственные тылы.

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Верховное командование Вермахта (OKW) допустило самоубийственную стратегическую ошибку – там доверили защиту растянутых на сотни километров северного и южного флангов самым слабым звеньям своего альянса, а именно плохо вооруженным, деморализованным и лишенным тяжелой противотанковой артиллерии 3-й и 4-й румынским армиям. Гитлер категорически игнорировал тревожные отчеты воздушной разведки о скоплении вражеских сил в лесах и оврагах, самоуверенно полагая, что противник уже истощен и не способен на масштабные наступательные действия. Эта иллюзия стала основой для одной из величайших военных катастроф в истории современной Европы.

Сталинград – переломная битва Второй мировой войны: смотрите видео istoriyanakarti

Почему молниеносный "Уран" стал шоком для немецкого командования?

Операция "Уран", начавшаяся на холодном рассвете 19 ноября 1942 года, стала триумфом военного планирования и беспрецедентной секретности. Успех этого грандиозного контрнаступления много в чем опирался на идеальную "маскировку" – сложный комплекс мер по дезинформации и радиомолчанию. Это позволило незаметно для немецкой разведки сосредоточить в заснеженных степях более миллиона солдат, тысячи танков и артиллерийских систем. Когда в 07:30 тысячи орудий одновременно открыли сокрушительный огонь сквозь густой туман, позиции 3-й румынской армии к северо-западу от Сталинграда были буквально стерты за считанные часы.

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Ударные бронетанковые клинья с ужасающей скоростью прорвали хрупкую оборону союзников Германии. На следующий день, 20 ноября, аналогичный сокрушительный удар обрушился на позиции 4-й румынской армии уже к югу от города. Немецкое высшее командование оказалось в состоянии глубокого шока и полного паралича управления. Генерал Паулюс, чей штаб находился в самом эпицентре руин Сталинграда, слишком поздно осознал истинные масштабы катастрофы. Вместо того чтобы проявить инициативу, немедленно отдать приказ о прорыве и спасти сотни тысяч жизней, он подчинился категорической директиве Гитлера оставаться на месте и держать круговую оборону.

Уже 23 ноября у небольшого города Калач-на-Дону советские бронетанковые колонны наступления соединились, замкнув стальное кольцо вокруг 6-й армии и части 4-й танковой армии. Более 250 тысяч солдат стран Оси внезапно оказались в гигантском, отрезанном от мира котле. Особенно преступной в этой трагедии была роль рейхсмаршала Германа Геринга – командующий Люфтваффе, руководствуясь лишь собственным тщеславием, самоуверенно пообещал фюреру организовать бесперебойный воздушный мост, способный ежедневно доставлять окруженным войскам не менее 500 тонн боеприпасов, топлива и продовольствия.

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На практике же транспортная авиация, страдая от ужасных зимних штормов и плотного зенитного огня, едва обеспечивала пятую часть от обещанного. Элитные солдаты Вермахта, которые еще летом мечтали о триумфальном параде, теперь медленно замерзали насмерть в голой степи при температуре минус 30, питаясь замерзшим мясом погибших лошадей. Вот так операция "Уран" не просто физически уничтожила самую боеспособную армию Третьего Рейха, но и развеяла миф о непобедимости Вермахта, став тем психологическим и стратегическим рубиконом, после которого путь нацистской Германии лежал лишь к безоговорочной капитуляции.