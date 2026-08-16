Як Іван Піддубний став "чемпіоном чемпіонів" і домінував у світі всі 40 років кар'єри

Цей чоловік став одним із найяскравіших українських богатирів, а слава його виросла на світових чемпіонатах під поглядами шокованої європейської та американської публіки. Ім'я його й сьогодні знають усі – Іван Піддубний.

Шлях до легенди Піддубного був драматичнішим, ніж може здатися з короткої біографії. Тож 24 Канал розповість про його світову кар'єру трохи докладніше.

Belle Époque Піддубного: як Європа відкрила і полюбила "чемпіона чемпіонів"?

У 2026 році, коли світ відзначає 155-річчя від дня народження Івана Піддубного, його постать залишається унікальним феноменом в історії світового спорту. Без огляду на пізніші російські міфологізації, поглянемо на архіви французької спортивної преси початку XX століття та американських газет, щоб дізнатися історію людини, яка впродовж чотирьох десятиліть змушувала капітулювати найсильніших атлетів планети.

Тоді Париж був беззаперечною столицею світового спорту. Французька боротьба (яку сьогодні ми знаємо як греко-римську) збирала тисячі глядачів – це була епоха гладіаторів у трико, де фізична сила поєднувалася з театральним драматизмом. Коли у 1903 році на арені з'явився Піддубний, європейська публіка була шокована. Французькі спортивні оглядачі описували його як "живу античну статую, висічену з граніту". Його антропометричні дані, ретельно зафіксовані паризькими медиками, вражали – за зросту у 184 сантиметри він мав об'єм грудної клітки у 134 сантиметри та біцепси по 46 сантиметрів.

Але головною зброєю Піддубного була не сила, а "залізна хватка", феноменальна витривалість і тактичний геній. Хоча був момент, коли цього не помічали, і кар'єра могла закінчитися, так і не почавшись насправді. Річ у тім, що у 1903 році під час чемпіонату світу у Парижі Піддубний зустрівся з улюбленцем місцевої публіки 19-річним Раулем ле Буше. Той поєдинок перетворився на фарс – француз постійно вислизав із залізних обіймів Піддубного, бо щедро змастив своє тіло оливковою олією. Судді, попри протести Івана, віддали перемогу ле Буше "за балами". Саме ця несправедливість ледь не змусила Піддубного покинути спорт.

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Натомість Іван перетворився на безжального тактика. Вже наступного, 1904 року, на турнірі у Санкт-Петербурзі Піддубний знову зустрівся з ле Буше, і застосував іншу стратегію – поставив француза у партер і тримав його у нестерпному захваті десь хвилин 20, поки той не почав благати про милість. Це була показова страта шахрайства під пильним поглядом міжнародної спортивної спільноти.

Період з 1905 по 1908 роки став золотою ерою, Belle Époque Піддубного на європейських аренах. Він 4 рази поспіль вигравав титул чемпіона світу з греко-римської боротьби. Французька преса, яка спочатку ставилася до нього з обережністю, капітулювала перед талантом. Газета Le Figaro називала його "чемпіоном чемпіонів", підкреслюючи, що домінування Піддубного є абсолютним і беззаперечним. Західні експерти відзначали унікальну особливість атлета – під час найвиснажливіших поєдинків, які могли тривати годинами, його пульс залишався рівним, а дихання було спокійним. Він вимотував суперників і фізично, і психологічно.

У цей час Піддубний перемагав найвидатніших борців планети – данця Єсса Педерсена, німця Генріха Еберле, француза Поля Понса. Міжнародні спортивні комісії фіксували його перемоги як еталон чистої техніки. А ще Піддубний принципово відмовлявся від договірних матчів, які були справжньою чумою тогочасного професійного спорту. Його неможливо було підкупити, а репутацію він мав настільки бездоганну, що сама присутність на турнірі гарантувала аншлаг і чесне суддівство.

Американська одіссея: як Піддубний підкорив Новий Світ у 54 роки?

Вражає й етап кар'єри Піддубного, який розпочався у 1925 році. У 54 роки, коли більшість спортсменів давно перебувають на пенсії, він перетнув Атлантику на запрошення відомого американського промоутера Джека Керлі. США зустріли його шаленим ажіотажем. Американська преса, зокрема The New York Times та Chicago Tribune, рясніла заголовками про прибуття "Івана Грозного" (на жаль, хоч Піддубний походив із козацького роду з Полтавщини та завжди підкреслював свою українську ідентичність, на Заході він був лише представником Російської імперії) та "Людини-гори".

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В Америці на Піддубного чекав колосальний виклик. У США домінувала не класична греко-римська боротьба, а вільна (catch-as-catch-can), яка дозволяла захвати за ноги, підніжки та больові прийоми. Для 54-річного ветерана це означало необхідність повністю перевчити свою техніку – і він це зробив. Американські спортивні комісії вимагали від нього пройти медичне обстеження, і лікарі в Нью-Йорку були приголомшені – серцево-судинна система та м'язовий тонус 54-річного атлета відповідали показникам 25-річного юнака.

Піддубний тріумфально гастролював Америкою з 1925 по 1927 роки. Він виступав у Нью-Йорку, Чикаго, Філадельфії, Лос-Анджелесі. Західні архіви зберігають записи про його поєдинки з найсильнішими американськими борцями того часу, такими як Джо Стечер та Ед "Душитель" Льюїс. Навіть за правилами вільної боротьби Піддубний залишався майже нездоланним. Він збирав повні зали, а його гонорари сягали астрономічних на той час сум. Американська публіка обожнювала його за чесність, неймовірну силу та незламний характер.

Але не промоутери – вони шантажували Піддубного. Мовляв, щоб той міг отримати зароблені приблизно пів мільйона доларів (величезні статки на той час), треба стати громадянином США. Та для Івана це було неприйнятно, відтак він залишив свої гроші на рахунках у банках США і повернувся до Європи, обравши бідність замість зради власної ідентичності. Своє рішення він згодом описував коротким поясненням: "Туга за батьківщиною заїла".

Постать Івана Піддубного виходить далеко за межі звичайного спорту. Він провів на килимі 40 років, і за цей час не програв жодного турніру чи чемпіонату, хоча окремі поразки у боях бували. Його феномен полягав не лише в генетичній обдарованості, а й у залізній дисципліні, спартанському способі життя (він ніколи не вживав алкоголю і не палив) та абсолютному неприйнятті компромісів із власною совістю. Тож його ім'я назавжди вписане в аннали світової історії як еталон сили духу, чия спадщина продовжує надихати світ навіть через півтора століття після його народження.