Путь к славе Поддубного был более драматичным, чем может показаться из короткой биографии. Посему 24 Канал расскажет о его мировой карьере немного подробнее.

Belle Époque Поддубного: как Европа открыла и полюбила "чемпиона чемпионов"?

В 2026 году, когда мир отмечает 155-летие со дня рождения Ивана Поддубного, его личность остается уникальным феноменом в истории мирового спорта. Отбрасывая более поздние российские мифологизации, заглянем в архивы французской спортивной прессы начала XX века и американских газет, чтобы узнать историю человека, который на протяжении четырех десятилетий заставлял капитулировать сильнейших атлетов планеты.

Тогда Париж был бесспорной столицей мирового спорта. Французская борьба (которую сегодня мы знаем как греко-римскую) собирала тысячи зрителей – это была эпоха гладиаторов в трико, где физическая сила сочеталась с театральным драматизмом. Когда в 1903 году на арене появился Поддубный, европейская публика была потрясена. Французские спортивные обозреватели описывали его как "живую античную статую, высеченную из гранита". Его антропометрические данные, тщательно зафиксированные парижскими медиками, поражали – при росте 184 сантиметра у него был объем грудной клетки 134 сантиметра и бицепсы по 46 сантиметров.

Но главным оружием Поддубного была не сила, а "железная хватка", феноменальная выносливость и тактический гений. Хотя был момент, когда этого не замечали, и карьера могла закончиться, так и не начавшись по-настоящему. Дело в том, что в 1903 году во время чемпионата мира в Париже Поддубный встретился с любимцем местной публики 19-летним Раулем ле Буше. Тот поединок превратился в фарс – француз постоянно выскальзывал из железных объятий Поддубного, поскольку щедро смазал свое тело оливковым маслом. Судьи, несмотря на протесты Ивана, присудили победу ле Буше "по очкам". Именно эта несправедливость едва не заставила Поддубного покинуть спорт.

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Вместо этого Иван превратился в безжалостного тактика. Уже в следующем, 1904 году, на турнире в Санкт-Петербурге Поддубный вновь встретился с ле Буше и применил иную стратегию – повалил француза на партер и держал его в невыносимом захвате около 20 минут, пока тот не начал умолять о пощаде. Это была показательная казнь мошенничества под пристальным взглядом международного спортивного сообщества.

Период с 1905 по 1908 годы стал золотой эпохой, Belle Époque Поддубного на европейских аренах. Он четыре раза подряд завоевывал титул чемпиона мира по греко-римской борьбе. Французская пресса, которая сначала относилась к нему с осторожностью, капитулировала перед талантом. Газета Le Figaro называла его "чемпионом чемпионов", подчеркивая, что доминирование Поддубного является абсолютным и неоспоримым. Западные эксперты отмечали уникальную особенность спортсмена – во время самых изнурительных поединков, которые могли длиться часами, его пульс оставался ровным, а дыхание было спокойным. Он изматывал соперников и физически, и психологически.

В то время Поддубный побеждал самых выдающихся борцов планеты – датчанина Йесса Педерсена, немца Генриха Эберле, француза Поля Понса. Международные спортивные комиссии фиксировали его победы как эталон чистой техники. А еще Поддубный принципиально отказывался от договорных матчей, которые были настоящей чумой профессионального спорта того времени. Его было невозможно подкупить, а его репутация была настолько безупречна, что одно только присутствие на турнире гарантировало аншлаг и честное судейство.

Американская одиссея: как Поддубный покорил Новый Свет в 54 года?

Впечатляет и этап карьеры Поддубного, начавшийся в 1925 году. В 54 года, когда большинство спортсменов давно на пенсии, он пересек Атлантику по приглашению известного американского промоутера Джека Керли. США встретили его с безумным ажиотажем. Американская пресса, в частности The New York Times и Chicago Tribune, пестрела заголовками о прибытии "Ивана Грозного" (к сожалению, хотя Поддубный происходил из казацкого рода с Полтавщины и всегда подчеркивал свою украинскую идентичность, на Западе он был лишь представителем Российской империи) и "Человека-горы".

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В Америке Поддубного ждал колоссальный вызов. В США доминировала не классическая греко-римская борьба, а вольная (catch-as-catch-can), которая позволяла захваты за ноги, подножки и болевые приемы. Для 54-летнего ветерана это означало необходимость полностью переучить свою технику – и он это сделал. Американские спортивные комиссии требовали от него пройти медицинское обследование, и врачи в Нью-Йорке были потрясены – сердечно-сосудистая система и мышечный тонус 54-летнего атлета соответствовали показателям 25-летнего юноши.

Поддубный триумфально гастролировал по Америке с 1925 по 1927 годы. Он выступал в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Лос-Анджелесе. Западные архивы хранят записи о его поединках с сильнейшими американскими борцами того времени, такими как Джо Стечер и Эд "Душитель" Льюис. Даже по правилам вольной борьбы Поддубный оставался практически непобедимым. Он собирал полные залы, а его гонорары достигали астрономических для того времени сумм. Американская публика обожала его за честность, невероятную силу и несокрушимый характер.

Но не промоутеры – они шантажировали Поддубного. Мол, чтобы тот мог получить заработанные примерно полмиллиона долларов (огромное состояние для того времени), нужно стать гражданином США. Но для Ивана это было неприемлемо, поэтому он оставил свои деньги на счетах в банках США и вернулся в Европу, выбрав бедность вместо предательства собственной идентичности. Свое решение он впоследствии описывал кратким объяснением: "Тоска по родине замучила".

Личность Ивана Поддубного выходит далеко за пределы обычного спорта. Он провел на ковре 40 лет и за это время не проиграл ни одного турнира или чемпионата, хотя отдельные поражения в поединках бывали. Его феномен заключался не только в генетической одаренности, но и в железной дисциплине, спартанском образе жизни (он никогда не употреблял алкоголь и не курил) и абсолютном неприятии компромиссов с собственной совестью. Поэтому его имя навсегда вписано в анналы мировой истории как эталон силы духа, чье наследие продолжает вдохновлять мир даже спустя полтора века после его рождения.