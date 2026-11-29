В історії людства існують моменти, коли один кривавий світанок безповоротно переписує геополітичні сценарії життя цілих континентів. Саме таким тектонічним зсувом стало зіткнення під Полтавою 1709 року, де амбіції двох могутніх монархів і не тільки зійшлися у смертельному герці.

Тривалий час шведську армію вважали непереможною військовою машиною, яка диктувала свою волю від берегів Балтики до серця Священної Римської імперії. Проте виснажливий похід на південь підготував для короля Карла XII фатальну пастку, яка перетворила його тріумфальний марш на катастрофу світового масштабу. 24 Канал розповість про все це трохи докладніше.

Чому шведський лев та московський тиран зійшлися у вирішальному двобої саме на українських землях?

Велика Північна війна, що спалахнула у 1700 році, від самого початку нагадувала шахову партію з надзвичайно високими ставками. Молодий шведський король Карл XII був блискучим тактиком, який блискавично вивів з гри Данію та згодом змусив капітулювати Саксонію. Його армія каролінців, загартована у боях і навчена агресивній тактиці безперервного наступу (відомій як Gå-På), здавалася нездоланною силою. Після нищівної поразки московитів під Нарвою Карл XII прийняв амбітне рішення – завдати остаточного удару у саме серце ворога, рушивши на Москву. Усі шанси дістатися до неї та захопити були, ресурсів для цього вистачало.

Проте логістика та природа виступили проти та стали першими вісниками катастрофи. Петро I застосував безжальну тактику випаленої землі, знищуючи провіант та інфраструктуру на шляху шведського просування. Зіткнувшись із нестачею припасів та найсуворішою зимою за п'ять століть (відомою в європейській кліматології як Great Frost of 1709), Карл XII був змушений повернути на південь, в Україну. Тут він сподівався знайти провіант, тепліші квартири та військового союзника в особі гетьмана Івана Мазепи, який прагнув зберегти автономію своєї держави в умовах наступу московського абсолютизму.

Проте надії на українські ресурси не справдилися через цілу низку катастроф. Ще у жовтні 1708 року у битві під Лісною московити розбили шведський корпус генерала Левенгаупта, який віз Карлу XII величезний обоз із провіантом та боєприпасами. А щойно Петро I дізнався про перехід Мазепи до шведів, його війська під командуванням Олександра Меншикова захопили та вщент спалили гетьманську столицю Батурин – а саме там були зібрані гігантські запаси провіанту й артилерії, втрата яких стала логістичним вироком для шведської армії ще навіть до початку зими.

Навесні 1709 року виснажена шведська армія взяла в облогу Полтаву – стратегічний вузол на перетині торгових шляхів. На той момент Карл XII мав близько 24 тисяч війська, але у наступ змогли піти лише 16 тисяч боєздатних (ще близько 7 тисяч козаків Мазепи та запорожців Гордієнка залишилися тримати фланги й охороняти обоз). Ситуацію ускладнювало й те, що за місяць до битви московські війська зруйнували Чортомлицьку Січ, а саме протистояння набуло для українців рис братовбивчої війни – під тиском царя кілька тисяч козаків новообраного гетьмана Івана Скоропадського перебували на боці армії Петра І.

Північна війна від Батурина й Полтави до Ніштадтського миру: дивіться відео IstoriyaBezMifiv

Також через втрачений під Лісною та зіпсований за зиму порох шведи змогли залучити лише чотири гармати проти понад сотні московських. Ситуація остаточно вийшла з-під контролю через фатальну випадковість – 28 червня (за григоріанським календарем) Карл XII дістав важке поранення у ногу під час розвідувальної вилазки. Втрата королем здатності особисто вести війська в бій, як він це робив завжди, внесла хаос у шведське командування.

Коли 8 липня 1709 року розпочалася генеральна битва, шведська піхота кинулася в атаку на редути ворога – передові земляні укріплення, та ті розбили монолітний стрій каролінців. А неузгодженість дій шведських генералів Карла Густава Реншільда та Адама Людвіга Левенгаупта, помножена на тотальну кількісну перевагу московської артилерії, призвела до того, що елітна шведська піхота була буквально розстріляна впритул. Бій тривав лише кілька годин, але його фінал став апокаліпсисом для армії, яка до того не знала поразок.

Як кілька годин кривавої бійні під Полтавою докорінно перекроїли політичну карту тогочасного світу?

Наслідки Полтавської битви вийшли далеко за межі Східної Європи, викликавши справжній геополітичний шок у столицях від Лондона до Версаля. Британські та французькі дипломати з подивом і тривогою спостерігали, як на їхніх очах руйнується звичний баланс сил. Безпосереднім результатом битви стало повне знищення шведської польової армії – тисячі ветеранів загинули на полі бою, а залишки війська капітулювали біля Переволочної. Карл XII разом із гетьманом Мазепою були змушені шукати притулку на території Османської імперії, у Бендерах, що на кілька років вивело шведського монарха з активної європейської політики.

Глобальний вимір цієї події полягав у завершенні епохи Шведської імперії (Stormaktstiden). Балтійське море, яке до 1709 року було фактично "шведським озером", відкрилося для експансії нової сили. Полтава стала тим трампліном, з якого Московське царство (невдовзі перейменоване на Російську імперію) агресивно увірвалося до клубу великих європейських держав. Саме 8 липня 1709 центр ваги європейської політики змістився на схід, і Петро I здобув можливість безперешкодно розбудовувати свій новий імперський проєкт на берегах Неви, що зрештою було юридично закріплено Ніштадтським мирним договором 1721 року.

Для українських земель наслідки виявилися не менш драматичними та з глибоко трагічним відтінком. Поразка шведсько-українського союзу означала кінець надіям на збереження суверенітету Гетьманщини. Після Полтави розпочався планомірний жорсткий процес інкорпорації українських територій до складу імперії, супроводжуваний репресіями, економічним виснаженням та поступовою ліквідацією всіх демократичних інституцій козацької держави. Ось так один літній ранок під Полтавою не лише зламав хребет шведській військовій могутності, але й заклав фундамент для імперської гегемонії, тінь від якої накрила Східну Європу на наступні три століття.