2 листопада 1721 – ребрендинг Московії: як Петро І перейменував країну, щоб вкрасти історію Русі

Цей геополітичний фокус дозволив відсталій деспотії раптово заявити про свої права на європейську спадщину та землі колишньої Русі. Та масштабна фальсифікація минулого досі отруює світову політику, змушуючи нас навіть у 2026 році розплачуватися за ілюзії XVIII століття. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Чому не можна визнавати Московію спадкоємицею Русі, і це розуміли навіть за життя Петра І?

До початку XVIII століття на політичній мапі Європи не існувало жодної "Росії" у сучасному розумінні цього слова. Західні дипломати, картографи та мандрівники чітко розмежовували дві абсолютно різні географічні та культурні реалії – з одного боку існувала європейська Русь (Ruthenia), землі якої належали до Речі Посполитої, з іншого була деспотична Московія (Moscovia), що розкинулася серед диких лісів та боліт на північний схід.

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Політична культура московських правителів базувалася на абсолютному підпорядкуванні монарху, але дивного у цьому нічого немає – "тренд" на абсолютизм був досить поширеним у той час. Інша справа, що європейські традиції, зокрема Києва та Новгорода, суттєво відрізнялися від звичок спадкоємців Золотої Орди у Москві. Власне, на багатьох європейських мапах того часу Московію відносили до Великої Тартарії, чітко відділяючи від європейської цивілізаційної спільноти.

Проте восени 1721 року ситуація кардинально змінилася. Після підписання Ніштадтського мирного договору 10 вересня та перемоги над Швецією у Північній війні Петро І зрозумів, що самої лише військової сили недостатньо для повноцінного входження до елітного клубу європейських держав. Йому був потрібен шляхетний родовід, античний міф, який би легітимізував його претензії на домінування у Східній Європі.

Як Петро I з Московії ліпив Російську імперію: дивіться відео Document_history

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Головним ідеологом геополітичного плагіату, до якого Московія вдалася далі, став, як не парадоксально, українець – колишній ректор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович. Саме він, переїхавши до Петербурга, розробив для Петра І ідеологічну концепцію нової імперії, обґрунтував необхідність привласнення грецької транскрипції слова "Русь" ("Росія") та створив міф про єдиний народ, допомігши царю вкрасти історичну спадщину Києва.

2 листопада 1721 року, прийнявши від Сенату титул "імператора Всеросійського", Петро І не просто змінив вивіску на фасаді своєї держави – спираючись на ідеї Прокоповича, він став офіційно закріплювати назву "Росія" (Rossia), що стало початком масштабної інформаційної спецоперації зі стирання історичної пам'яті про справжню Русь, політичний та культурний центр якої завжди знаходився у Києві на берегах Дніпра.

Щоб закріпити нову назву, царські посли дістали суворі інструкції вимагати від іноземних дворів використання тільки терміну "Російська імперія". Проте європейські двори довго опиралися такому зухвальству – вони розуміли, що визнання нового титулу автоматично означатиме згоду на територіальні претензії Петербурга щодо земель Речі Посполитої, тож навіть в офіційному листуванні продовжували називати Петра І "московським царем", ігноруючи його імперські амбіції.

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Як вкрадений історичний міф перетворився на зброю масового знищення у ХХІ столітті?

Цікаво, що за життя Петро І повноцінного міжнародного визнання свого імперського титулу так і не добився, адже більшість держав приймали лише існування одного імператора – Священної Римської імперії з центром у Відні. Але час, впертість і гроші Москви брали своє. Велика Британія визнала новий імперський титул у Росії у 1742 році, Франція у 1745, Іспанія трималася до 1759 року, а Польща – аж до 1764, чудово усвідомлюючи смертельну загрозу від такого сусідства.

Як Московія стала Росією: дивіться відео OleksandrAlforov

Та, на жаль, наслідки петровського перейменування виявилися ще більш катастрофічними, ніж тоді могли уявити європейські монархи. Після того як західні картографічні інститути поступово почали замінювати звичну "Московію" на "Росію" у своїх атласах, сформувалася й хибна оптика для наступних поколінь європейців, які вже не мали іншого вибору як сприймати фейкову назву ха історичну даність. Згодом навіть поважні університети Європи піддалися цій ілюзії.

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Від самого моменту свого штучного зачаття новоспечена імперія страждала на глибоку кризу ідентичності. Оскільки фундамент держави був побудований на чужій історії, вона могла підтримувати ілюзію своєї величі лише шляхом безперервної фізичної окупації тих земель, чию спадщину собі привласнила. Без контролю над давніми руськими містами вся імперська конструкція втрачала будь-який сенс – без Києва, Чернігова та Галича міф про "тисячолітню Росію" миттєво розсипався.

Саме тому акт 2 листопада 1721 року сьогодні розглядають не як віддалений історичний курйоз, а як бомбу уповільненої дії, закладену під самі основи європейської безпеки. Коли Московія одягла на себе маску Росії, вона потрапила у пастку власної брехні. І цей вкрадений бренд став ідеологічним виправданням для етноцидів, депортацій та загарбницьких воєн, адже кожна спроба поневолених народів відновити історичну справедливість сприймалася у Петербурзі як екзистенційна загроза.

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Аналізуючи події з перспективи 2026 року, ми ясно бачимо, що сучасний російський реваншизм живиться тими самими фантомними болями, які були запрограмовані ще петровськими ідеологами. І деконструкція цього імперіалізму неможлива без розвінчання головного міфу XVIII століття. На щастя, цей процес іде, тож імперія, народжена з крадіжки чужого імені, приречена на крах, коли справжній власник повертає собі голос на світовій арені.