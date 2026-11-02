Этот геополитический ход позволил отсталой деспотии внезапно заявить о своих правах на европейское наследие и земли бывшей Руси. Та масштабная фальсификация прошлого до сих пор отравляет мировую политику, заставляя нас даже в 2026 году расплачиваться за иллюзии XVIII века. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Почему нельзя признавать Московию наследницей Руси, и это понимали даже при жизни Петра I?

До начала XVIII века на политической карте Европы не существовало никакой "России" в современном понимании этого слова. Западные дипломаты, картографы и путешественники четко разграничивали две совершенно разные географические и культурные реальности – с одной стороны существовала европейская Русь (Ruthenia), земли которой входили в состав Речи Посполитой, с другой была деспотическая Московия (Moscovia), раскинувшаяся среди диких лесов и болот на северо-востоке.

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Политическая культура московских правителей основывалась на абсолютном подчинении монарху, но удивительного в этом нет ничего – "тренд" на абсолютизм был довольно распространен в то время. Другое дело, что европейские традиции, в частности Киева и Новгорода, существенно отличались от обычаев наследников Золотой Орды в Москве. Собственно, на многих европейских картах того времени Московию относили к Великой Тартарии, четко отделяя от европейского цивилизационного сообщества.

Однако осенью 1721 года ситуация кардинально изменилась. После подписания Ништадтского мирного договора 10 сентября и победы над Швецией в Северной войне Петр I понял, что одной только военной силы недостаточно для полноценного вхождения в элитный клуб европейских государств. Ему нужна была благородная родословная, античный миф, который бы легитимизировал его притязания на господство в Восточной Европе.

Как Петр I из Московии лепил Российскую империю: смотрите видео Document_history

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Главным идеологом геополитического плагиата, к которому Московия прибегла в дальнейшем, стал, как ни парадоксально, украинец – бывший ректор Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович. Именно он, переехав в Петербург, разработал для Петра I идеологическую концепцию новой империи, обосновал необходимость присвоения греческой транскрипции слова "Русь" ("Россия") и создал миф о едином народе, помогая царю украсть историческое наследие Киева.

2 ноября 1721 года, приняв от Сената титул "императора Всероссийского", Петр I не просто сменил вывеску на фасаде своего государства – опираясь на идеи Прокоповича, он стал официально закреплять название "Россия" (Rossia), что стало началом масштабной информационной спецоперации по стиранию исторической памяти о настоящей Руси, политический и культурный центр которой всегда находился в Киеве на берегах Днепра.

Чтобы закрепить новое название, царские послы получили строгие инструкции требовать от иностранных дворов использования только термина "Российская империя". Однако европейские дворы долго сопротивлялись такой дерзости – они понимали, что признание нового титула автоматически будет означать согласие на территориальные претензии Петербурга в отношении земель Речи Посполитой, поэтому даже в официальной переписке продолжали называть Петра I "московским царем", игнорируя его имперские амбиции.

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Как украденный исторический миф превратился в оружие массового уничтожения в XXI веке?

Интересно, что при жизни Петр I так и не добился полноценного международного признания своего имперского титула, ведь большинство государств принимали лишь существование одного императора – Священной Римской империи с центром в Вене. Но время, упорство и деньги Москвы делали свое дело. Великобритания признала новый имперский титул в России в 1742 году, Франция в 1745, Испания держалась до 1759 года, а Польша – аж до 1764, прекрасно осознавая смертельную угрозу от такого соседства.

Как Московия стала Россией: смотрите видео OleksandrAlforov

Но, к сожалению, последствия петровского переименования оказались еще более катастрофическими, чем тогда могли представить себе европейские монархи. После того как западные картографические институты постепенно начали заменять привычную "Московию" на "Россию" в своих атласах, сформировалась и ложная оптика для последующих поколений европейцев, у которых уже не было иного выбора, как принимать фейковое название за историческую данность. Впоследствии даже уважаемые университеты Европы поддались этой иллюзии.

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С самого момента своего искусственного зачатия новоиспеченная империя страдала от глубокого кризиса идентичности. Поскольку фундамент государства был построен на чужой истории, оно могло поддерживать иллюзию своего величия лишь путем непрерывной физической оккупации тех земель, чье наследие себе присвоило. Без контроля над древними русскими городами вся имперская конструкция теряла всякий смысл – без Киева, Чернигова и Галича миф о "тысячелетней России" мгновенно рассыпался.

Именно поэтому акт от 2 ноября 1721 года сегодня рассматривают не как отдаленный исторический курьез, а как бомбу замедленного действия, заложенную под сами основы европейской безопасности. Когда Московия надела на себя маску России, она попала в ловушку собственной лжи. И этот украденный бренд стал идеологическим оправданием для этноцидов, депортаций и захватнических войн, ведь каждая попытка порабощенных народов восстановить историческую справедливость воспринималась в Петербурге как экзистенциальная угроза.

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Анализируя события сперспективы 2026 года, мы ясно видим, что современный российский реваншизм питается той же фантомной болью, которая была запрограммирована еще петровскими идеологами. И деконструкция этого империализма невозможна без развенчания главного мифа XVIII века. К счастью, этот процесс идет, и империя, рожденная из кражи чужого имени, обречена на крах, когда истинный владелец возвращает себе голос на мировой арене.