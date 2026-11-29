Долгое время шведскую армию считали непобедимой военной машиной, диктовавшей свою волю от берегов Балтики до самого сердца Священной Римской империи. Однако изнурительный поход на юг подготовил для короля Карла XII роковую ловушку, которая превратила его триумфальный марш в катастрофу мирового масштаба. 24 Канал расскажет обо всем этом немного подробнее.

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Почему шведский лев и московский тиран сошлись в решающем поединке именно на украинских землях?

Великая Северная война, разразившаяся в 1700 году, с самого начала напоминала шахматную партию с чрезвычайно высокими ставками. Молодой шведский король Карл XII был блестящим тактиком, который молниеносно вывел из игры Данию и впоследствии заставил капитулировать Саксонию. Его армия каролинцев, закаленная в боях и обученная агрессивной тактике непрерывного наступления (известной как Gå-På), казалась непобедимой силой. После сокрушительного поражения московитов под Нарвой Карл XII принял амбициозное решение – нанести окончательный удар в самое сердце врага, двинувшись на Москву. Все шансы добраться до нее и захватить были, ресурсов для этого хватало.

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Однако логистика и природа выступили против и стали первыми предвестниками катастрофы. Петр I применил безжалостную тактику выжженной земли, уничтожая провиант и инфраструктуру на пути продвижения шведов. Столкнувшись с нехваткой припасов и самой суровой зимой за пять веков (известной в европейской климатологии как Great Frost of 1709), Карл XII был вынужден повернуть на юг, в Украину. Здесь он надеялся найти провиант, более теплые квартиры и военного союзника в лице гетмана Ивана Мазепы, который стремился сохранить автономию своего государства в условиях наступления московского абсолютизма.

Однако надежды на украинские ресурсы не оправдались из-за целого ряда катастроф. Еще в октябре 1708 года в сражении под Лесной московиты разгромили шведский корпус генерала Левенгаупта, который вез Карлу XII огромный обоз с провиантом и боеприпасами. А как только Петр I узнал о переходе Мазепы на сторону шведов, его войска под командованием Александра Меншикова захватили и дотла сожгли гетманскую столицу Батурин – а именно там были собраны гигантские запасы провианта и артиллерии, потеря которых стала логистическим приговором для шведской армии еще даже до начала зимы.

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Весной 1709 года истощенная шведская армия осадила Полтаву – стратегический узел на пересечении торговых путей. На тот момент у Карла XII было около 24 тысяч солдат, но в наступление смогли пойти лишь 16 тысяч боеспособных (еще около 7 тысяч казаков Мазепы и запорожцев Гордиенко остались прикрывать фланги и охранять обоз). Ситуацию осложняло и то, что за месяц до битвы московские войска разрушили Чортомлицкую Сечь, а само противостояние приобрело для украинцев черты братоубийственной войны – под давлением царя несколько тысяч казаков новоизбранного гетмана Ивана Скоропадского находились на стороне армии Петра І.

Северная война от Батурина и Полтавы до Ништадтского мира: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Кроме того, из-за потерянного под Лесной и испорченного за зиму пороха шведы смогли задействовать лишь четыре пушки против более чем сотни московских. Ситуация окончательно вышла из-под контроля из-за роковой случайности – 28 июня (по григорианскому календарю) Карл XII получил тяжелое ранение в ногу во время разведывательной вылазки. Потеря королем способности лично вести войска в бой, как он это делал всегда, внесла хаос в шведское командование.

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Когда 8 июля 1709 года началось генеральное сражение, шведская пехота бросилась на атаку против вражеских редутов – передовых земляных укреплений, но те разбили монолитный строй каролинцев. А несогласованность действий шведских генералов Карла Густава Реншильда и Адама Людвига Левенгаупта, умноженная на тотальное количественное превосходство московской артиллерии, привела к тому, что элитная шведская пехота была буквально расстреляна в упор. Сражение длилось всего несколько часов, но его финал стал апокалипсисом для армии, которая до этого не знала поражений.

Как несколько часов кровавой бойни под Полтавой коренным образом изменили политическую карту тогдашнего мира?

Последствия Полтавской битвы вышли далеко за пределы Восточной Европы, вызвав настоящий геополитический шок в столицах от Лондона до Версаля. Британские и французские дипломаты с удивлением и тревогой наблюдали, как на их глазах разрушается привычный баланс сил. Непосредственным результатом битвы стало полное уничтожение шведской полевой армии – тысячи ветеранов погибли на поле боя, а остатки войска капитулировали под Переволочной. Карл XII вместе с гетманом Мазепой были вынуждены искать убежища на территории Османской империи, в Бендерах, что на несколько лет вывело шведского монарха из активной европейской политики.

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Глобальное значение этого события заключалось в завершении эпохи Шведской империи (Stormaktstiden). Балтийское море, которое до 1709 года было фактически "шведским озером", открылось для экспансии новой силы. Полтава стала тем трамплином, с которого Московское царство (вскоре переименованное в Российскую империю) агрессивно ворвалось в клуб больших европейских держав. Именно 8 июля 1709 центр тяжести европейской политики сместился на восток, и Петр I получил возможность беспрепятственно развивать свой новый имперский проект на берегах Невы, что в итоге было юридически закреплено Ништадтским мирным договором 1721 года.

Для украинских земель последствия оказались не менее драматичными и носили глубоко трагический оттенок. Поражение шведско-украинского союза означало конец надеждам на сохранение суверенитета Гетманщины. После Полтавы начался планомерный и жесткий процесс присоединения украинских территорий к империи, сопровождавшийся репрессиями, экономическим истощением и постепенной ликвидацией всех демократических институтов казацкого государства. Вот так одно летнее утро под Полтавой не только сломило хребет шведской военной мощи, но и заложило фундамент для имперской гегемонии, тень от которой накрыла Восточную Европу на следующие три столетия.