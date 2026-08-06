6 августа 1945 года – удар по Хиросиме: как одна бомба впервые в истории уничтожила целый город

Японский город Хиросима пережил момент, разделивший ХХ век пополам. Именно тогда, 6 августа 1945 года в 08:15 утра, взорвалась первая в истории атомная бомба, а обычное летнее утро превратилось в катастрофу планетарного масштаба.

А сбросил эту бомбу американский самолет B-29 Enola Gay. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Как атомная бомба над Хиросимой уничтожила город за секунды?

Когда над Хиросимой в небе распахнулась ослепительная белая рана, американский B-29 Enola Gay уже некоторое время находился в воздухе. Самолет из 509th Composite Group взлетел с острова Тиниан в 02:45 ночи 6 августа 1945 года, а сама бомба, которую называли Little Boy ("Малыш"), была заряжена в 07:15 – экипаж как раз начал финальный набор высоты до отметки около 9,5 километра.

Далее все произошло с жуткой точностью смертоносного механизма, который уже нельзя было остановить. Пилот Пол Тиббетс и его команда вышли на цель, а бомбардир навел самолет на Т-образный мост через реку Ота. В 08:15 утра бомбу сбросили над городом. Через 43 секунды "Малыш" взорвался на заданной высоте – 600 метров, и Хиросима оказалась под ударом силы, которую человечество еще не знало в таком виде.

Сначала была ослепительная вспышка, затем последовала ударная волна, а дальше – кровавый, искаженный грибовидный столб дыма и пламени. Город, в котором жили сотни тысяч людей, буквально рассыпался на осколки света, огня и пыли. Хиросима с населением более 300 тысяч человек полностью лишилась своего ландшафта.

Взрыв разрушил более 12 квадратных километров застройки города, менее 20% зданий остались стоять. Примерно 80 – 100 тысяч человек погибли сразу и вскоре после взрыва от пожаров, ожогов и лучевой болезни. Это была мгновенная катастрофа неслыханного масштаба. А к концу года число жертв увеличилось до 140 тисяч.

Атака США на Хиросиму 6 августа 1945 года – как это было: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Почему память о 6 августа 1945 года никогда не угаснет?

Хиросима не была случайной целью – в определенном смысле. Город имел военное значение: здесь располагались штаб-квартира японской армии, оборонявшей Кюсю, а также ряд военных предприятий. Но у американского командования был список предварительно выбранных целей для атомного удара, при этом из него исключили Токио и Киото из-за их политического и исторического значения.

Недаром уже через несколько десятилетий после войны это событие и его обстоятельства стали символом не только военной победы или поражения, но и моральной черты, за которую человечество переступило в атомную эру. Член экипажа Роберт Льюис записал тогда в бортовом журнале фразу: "My God, what have we done?" – "Боже мой, что мы наделали?" Эти слова стали почти таким же историческим маркером, как и сам взрыв.

Сегодня, в 2026 году, историческая картина события 6 августа 1945 года в Хиросиме не поблекла и не утратила ни на йоту своего значения. Она напоминает не только о мировой войне, но и об ответственности человечества за собственную технологическую мощь. Эту историю важно знать и для того, чтобы никогда не привыкать к мысли, что одна секунда, одно решение, одно действие могут стоить всему миру будущего.