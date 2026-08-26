26 августа 1346 – битва при Креси: как английские лучники разгромили французскую рыцарскую кавалерию

На пологом склоне возле небольшого поселка Креси-ан-Понтье 26 августа 1346 года замерла английская армия под командованием короля Эдуарда III – измученная долгим маршем, голодная, но на безупречной позиции. А ниже в долине бушевало море стали, шелка и геральдических цветов – цвет европейского рыцарства из армии короля Франции Филиппа VI.

Этот день должен был стать очередным, уже давно привычным триумфом тяжелой кавалерии, веками доминировавшей на полях сражений – но вместо этого стал ее самым страшным кошмаром и точкой невозврата в истории военного дела. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Смерть в грязи: как английский тис сломал хребет французскому рыцарству при Креси?

Французская армия была колоссальной по меркам средневековья – от 20 до 30 тысяч воинов, среди которых элитная тяжеловооруженная конница и наемные генуэзские арбалетчики. Англичан было вдвое, а то и втрое меньше – около 10, до 14 тысяч. Однако Эдуард III обладал тем, чего не было у его противника – железной дисциплиной, тактическим гением и тысячами йоменов, вооруженных английским длинным луком (longbow).

Это оружие, вырезанное из цельного куска тиса, имело силу натяжения более 45 килограммов и требовало лет изнурительных тренировок. Но в умелых руках оно превращалось в средневековый пулемет, ведь опытный лучник мог выпускать до 10 – 12 стрел в минуту на расстояние более 250 метров.

Битва началась с каприза природы. Внезапный и чрезвычайно сильный ливень превратил поле в скользкую кашу. Для английских лучников это не стало проблемой – по приказу командиров они просто сняли тетивы и спрятали их под шлемы или за пазуху, сохранив сухими. А вот генуэзские арбалетчики, чье оружие имело сложный механизм, не могли этого сделать.

Когда дождь стих и Филипп VI приказал генуэзцам начать обстрел, их промокшие тетивы потеряли упругость – болты едва долетали до английских позиций. В ответ Эдуард III отдал приказ своим лучникам – и небо буквально потемнело от тысяч стрел. Смертоносный град из бронебойных наконечников обрушился на генуэзцев, сея панику и смерть.

То, что произошло дальше, ярко иллюстрирует роковую гордыню средневекового рыцарства – увидев, что наемники отступают под шквальным огнем, французские аристократы во главе с братом короля, графом Карлом Алансонским, пришли в ярость. Считая генуэзцев трусами, которые лишь мешают под ногами, французская тяжелая кавалерия бросилась в атаку – прямо по телам своих союзников.

Битва при Креси – конец эпохи господства рыцарства: смотрите видео 32686

Конец эпохи рыцарей: жуткие подробности битвы, переписавшей историю Средневековья

Рыцари топтали все и вся копытами боевых лошадей, пытаясь добраться до английских позиций на холме, но там их ждал лишь ад. Склон холма после дождя превратился в скользкую грязевую гладь. Лошади увязали, скользили и падали, а английские лучники продолжали методично и хладнокровно расстреливать врагов.

Собственно, они целились даже не столько в закованных в броню всадников, сколько в их лошадей. Раненые животные сходили с ума от боли, сбрасывали всадников, топтали своих. А те рыцари, которым удавалось добраться до английских линий, натыкались на лес вкопанных в землю заостренных кольев и стену спешенных английских латников. Французы накатывались на холм волна за волной – историки насчитывают до 15 разрозненных и неорганизованных атак в слепой ярости.

В одном из эпизодов битвы шестнадцатилетний сын английского короля Эдуард Черный Принц, командовавший правым флангом, оказался в затруднительном положении. К королю Эдуарду III примчался гонец с просьбой о подкреплении, но монарх, наблюдая за боем с ветряной мельницы на вершине холма, ответил исторической фразой: "Пусть мальчик сам завоюет свои шпоры". Что интересно, принц все-таки выстоял.

Самым трагическим и в то же время символическим моментом битвы стала гибель слепого короля Иоанна Богемского, союзника французов. Узнав, что сражение проиграно, он приказал своим рыцарям привязать поводья его коня к своим седлам и повести его в гущу боя, чтобы он смог "нанести хотя бы один удар мечом". Утром их тела нашли связанными вместе в кровавой грязи среди тысяч других трупов.

Когда 27 августа взошло солнце, поле под Креси напоминало апокалиптическую картину. В грязи, пронзенные тысячами стрел, лежали более 1500 самых знатных лордов и рыцарей Франции, в том числе брат короля, а также около 10 тысяч пехотинцев и арбалетчиков. Английские потери, по самым строгим современным оценкам, составили от 100 до 300 человек.

Битва при Креси стала не просто сокрушительным поражением Франции в Столетней войне – это был тектонический сдвиг в военной истории. Ополчение с деревянными луками доказало, что может уничтожить самую дорогую, самую элитную военную касту своего времени. Эпоха безраздельного господства тяжелой рыцарской кавалерии закончилась, уступив место дисциплине, тактике и огневой мощи пехоты.