Бенгальский голод 1943 года: как решения Черчилля обрекли миллионы людей на мучительную смерть

Это одна из тех историй, где человеческая жизнь оказалась под колесами имперской машины, а голод стал не случайностью, а следствием ряда причин и сознательных решений, в том числе и Уинстона Черчилля. Речь идет о трагедии в Бенгалии 1943 года.

Это не просто один из множества ужасных эпизодов Второй мировой войны – а масштабная катастрофа, унесшая миллионы жизней. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Как колониальное безразличие и решения Лондона унесли жизни миллионов людей в Бенгалии?

В Бенгалии, на востоке тогдашней Британской Индии, за считанные месяцы развернулась катастрофа, которая, по оценкам международных историков, унесла от 2 до 3 миллионов жизней. Люди гибли не только от нехватки еды – их добивали болезни, истощение, инфекции, страх и полное разрушение привычного образа жизни.

История Бенгальского голода до сих пор вызывает споры, но главное ясно – это был не только природный голод и не просто неурожай. Продовольствие в регионе было, но для миллионов людей оно стало недоступным. Цены взлетали, рынки колебались, транспорт и ресурсы направлялись на нужды войны, а колониальные власти действовали запоздало и нерешительно.

Чтобы понять катастрофу 1943 года, нужно рассматривать тогдашнюю ситуацию в контексте Второй мировой войны. После японского наступления в Юго-Восточной Азии Британская империя бросила огромные силы на оборону Бирмы, Индийского океана и ключевых коммуникаций. Бенгалия оказалась в тылу, но практически все самое важное оттуда – суда, топливо, вагоны, склады, продовольствие – шло на фронт.

При этом гражданское население Бенгалии все чаще оставалось где-то на обочине. Именно здесь и проявилась колониальная логика во всей ее непривлекательности. Когда в регионе начали нарастать проблемы с продовольствием, реакция властей оказалась вялой. То есть трагедию усугубили не только обстоятельства войны, но и решения британского руководства, которое ставило собственные военные нужды выше гуманитарных.

Ситуацию иногда упрощают до фразы "Черчилль забрал зерно". Фактически, конечно, он его не забирал, но именно британские власти ограничили возможности доставки продовольствия в Индию. Это не был конкретный приказ, который одним махом вызвал голод, но это была совокупность решений и отказов, сложившихся в одну смертоносную волну.

Обратите внимание: в истории Бенгальского голода имя Уинстона Черчилля звучит почти неизбежно. И не потому, что он лично стоял в каждой бенгальской деревне и отбирал зерно, а потому, что именно его правительство определяло имперские приоритеты, когда гуманитарная катастрофа уже разворачивалась и становилась заметной. Его отношение к голоду в Бенгалии многим историкам кажется холодным и недостаточным.

Голод в Бенгалии 1943 года – причины и последствия: смотрите видео PagePulseByLee

Каковы были причины голода в Бенгалии и можно ли было его избежать?

И еще один важный фактор – политика boat denial. Британцы изымали у местных жителей лодки в прибрежных районах Бенгалии, а местами даже уничтожали, топили или сжигали их, чтобы те не попали к японцам в случае вторжения. Для жителей дельты это было ударом по самой основе повседневной жизни, ведь лодка здесь зачастую была не роскошью, а единственным средством передвижения, рыбной ловли, торговли и доставки продовольствия.

Для многих бенгальцев изъятие лодок стало первой трещиной в стене, которая впоследствии обрушилась на них голодом. К этому добавились рыночные потрясения – после потери части урожая риса в отдельных районах, сокращения импорта из Бирмы и распространения слухов о нехватке зерна цены взлетели вверх, как сухие листья на горячем ветру. Более состоятельные люди смогли пережить эти скачки, бедняки – нет.

Во многих местах не было полного уничтожения урожая, но система распределения развалилась. Люди продавали все, что имели – скот, посуду, украшения, землю, свой труд. Семьи распадались, дети бродили без присмотра, дороги заполняли измученные люди, которые шли в города в надежде найти хотя бы миску риса. Но часто находили только безразличные ворота, закрытые склады и смерть.

Дополнительным бедствием стали болезни. Истощенный организм – это открытая дверь для любой инфекции. Поэтому немало людей умирали не от голода в буквальном медицинском смысле, а от его жестокого союза с диареей, малярией, холерой, слабостью и отсутствием надлежащей помощи. Именно поэтому точное количество жертв до сих пор неизвестно, но точно речь идет о миллионах.

Среди причин голода 1943 года переплелись местные просчеты, военная логистика, сбои в работе колониальной администрации в Индии, нарушения в торговле, климатические трудности, паника на рынке и другие факторы. Руководство Британской империи располагало ресурсами для вмешательства, пусть и ограниченными глобальной войной и кризисом – но не смогло или не захотело применить их в достаточной мере.

Бенгальский голод оставил после себя не только массовые могилы, но и горький урок о том, как работает колониальная власть. Когда государство или империя смотрит на людей свысока, даже наличие продовольствия не гарантирует жизнь. Ведь самый большой дефицит в такие моменты – не рис или хлеб, самый большой дефицит – это человечность.