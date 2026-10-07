Лепили защиту от ядерки, а вышли соцсети: как Интернет стал величайшей иронией нашей цивилизации

Сегодня наш мир напоминает единый живой организм, пронизанный невидимыми нейронными связями спутниковой связи и искусственного интеллекта. И трудно представить, что эта глобальная симфония началась со страха – страха перед полным уничтожением.

Интернет, без которого сегодня невозможно представить ни одну сферу человеческого бытия от финансовых рынков до базового общения, зародился не в светлых лабораториях мечтателей-утопистов – его колыбелью стали мрачные кабинеты Пентагона, где стратеги эпохи Холодной войны готовились к худшему сценарию, к ядерному апокалипсису. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Могла ли паранойя Холодной войны породить сеть, не имеющую центра?

История создания глобальной сети – это блестящий парадокс. Это рассказ о том, как оружие защиты, призванное сохранить управляемость армией на случай превращения городов в радиоактивный пепел, стало самым мощным инструментом объединения человечества за всю его историю. А началось все с того, что в октябре 1957 года Советский Союз запустил "Спутник-1".

Для США этот серебристый шар, безнаказанно пролетевший над их территорией, стал не просто технологическим технологической пощечиной, а предвестником смертельной угрозы – ведь если ракета способна вывести аппарат на орбиту, то она может и доставить ядерную боеголовку к Вашингтону. Поэтому президент Дуайт Эйзенхауэр инициировал создание ARPA (Агентства передовых исследовательских проектов) – структуры, которая должна была обеспечить технологическое превосходство США.

Главная проблема тогдашних коммуникаций заключалась в их централизации. Телефонные линии сходились в крупных узлах, и один точный ядерный удар по такому мог лишить связи целые регионы вместе с военными базами. Решение этой проблемы предложил Пол Баран, инженер корпорации RAND, и независимо от него также Дональд Дэвис из Национальной физической лаборатории Великобритании.

Итак, эти новаторы разработали концепцию "коммутации пакетов" (packet switching). Суть ее можно объяснить так: вы отправляете куда-то книгу, но не целиком, а разрываете ее на страницы, делаете по несколько копий каждой, затем кладете все в отдельные конверты и отправляете по разным почтовым маршрутам – даже если несколько почтовых отделений будут уничтожены, большинство конвертов найдут обходные пути, а получатель просто соберет страницы воедино. Именно так должна была работать новая сеть – без единого центра, гибкая и неуязвимая для частичного разрушения.

И вот 29 октября 1969 года эта теория прошла первое боевое крещение – в лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) под руководством Леонарда Кляйнрока студент Чарли Клайн попытался передать команду LOG на компьютер в Стэнфордском исследовательском институте (по замыслу, система должна была распознать ее и автоматически дописать IN, составив слово LOGIN).

Первые блины часто бывают комом – Клайн успел ввести только буквы L и O, а при попытке ввести G произошла историческая авария, завис компьютер. Но никто уже не собирался останавливаться. И как бы то ни было, а те две буквы стали первым криком новорожденной сети ARPANET, которая в целом доказала, что децентрализованная коммуникация возможна.

Как создавали Интернет – интересные факты: смотрите видео CASESMedia

Как закрытый эксперимент Пентагона превратился в глобальную нервную систему человечества?

Концепция Пола Барана предполагала выживание после ядерной атаки, но сами создатели ARPANET преследовали более прагматичную цель – обеспечить распределение ресурсов, то есть объединить компьютеры разных университетов, чтобы ученым не приходилось устанавливать отдельный терминал для каждого нового проекта. Поэтому неудивительно, что сеть начала набирать популярность.

В течение 1970-х годов ARPANET расширялась, объединяя университеты и исследовательские центры, однако по-прежнему оставаясь закрытой экосистемой. Настоящий прорыв произошел благодаря двум выдающимся ученым – Винтону Серфу и Роберту Кану. Они поняли, что миру нужна не одна сеть, а "сеть сетей". Для этого компьютеры разных типов должны были говорить на одном языке, и так появился протокол TCP/IP.

Это своеобразное цифровое эсперанто позволило разрозненным системам беспрепятственно обмениваться данными, и 1 января 1983 года ARPANET официально перешла на TCP/IP. Именно эту дату историки считают настоящим днем рождения Интернета в его современном понимании. Военная часть сети (MILNET) впоследствии отделилась, а гражданская начала жить собственной жизнью, финансируемая Национальным научным фондом США (NSF).

Интернет какое-то время еще оставался территорией гиков, сложной системой командных строк, недоступной для обычного человека, но все изменилось в стенах Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Швейцарии в 1989 году. Тогда британский ученый Тим Бернерс-Ли, пытаясь решить проблему обмена документами между тысячами физиков со всего мира, изобрел World Wide Web (Всемирную паутину).

Бернерс-Ли создал язык разметки HTML, протокол HTTP и первый в мире браузер. А еще он сделал гениальный шаг – не запатентовал свое изобретение, а подарил его человечеству совершенно бесплатно. Именно с этого момента военный проект окончательно превратился в культурный феномен – а дальше все шло только быстрее и интереснее.

В 1990-х годах появились первые коммерческие провайдеры, в 2000-х – социальные сети. А сегодня, в 2026 году архитектура, разработанная для выживания в условиях ядерной зимы, выдерживает колоссальные нагрузки эпохи искусственного интеллекта, потокового видео в формате 8K и миллиардов устройств Интернета вещей (IoT).

Вот, пожалуй, величайшая ирония нашей цивилизации – технология, разработанная для ведения Третьей мировой войны, стала фундаментом, на котором человечество построило свой первый по-настоящему глобальный, общий дом. Дом, где нет центра, который можно уничтожить, и где каждый узел имеет значение.