4 октября 1957 года с удаленного полигона Тюратам в казахской степи в ночное небо с ревом взлетела межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 – она несла на борту объект весом 83,6 килограмма. Через несколько часов радиолюбители от Лондона до Нью-Йорка услышали монотонное гипнотическое "бип… бип… бип" – это был голос "Спутника-1", первого искусственного спутника Земли. Что было дальше, 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Почему маленькая алюминиевая сфера вызвала глобальную панику?

Для Соединенных Штатов Америки этот "бип" стал не просто научной сенсацией – это был звонкая и безжалостная пощечина, которая мгновенно разрушила иллюзию бесспорной американской технологической гегемонии. Советский Союз, страна, которую американские аналитики считали технологически отсталой, внезапно оказался на самой высокой обзорной точке – в космосе. Конечно, западная пресса взорвалась. Журнал Time и газета The New York Times вышли с паническими заголовками, фиксируя начало эпохи, которую западные историки впоследствии назовут "Спутниковым кризисом" (Sputnik crisis).

Чтобы понять масштаб экзистенциального ужаса, охватившего США осенью 1957 года, нужно взглянуть на ситуацию глазами тогдашнего американского обывателя – дело ведь было не в самом спутнике. Алюминиевая сфера диаметром 58 сантиметров с 4 антеннами не вмещала ни оружия, ни фотокамер, ни шпионского оборудования – она лишь транслировала радиоимпульсы на частотах 20 и 40 мегагерц. Но ужас таился в средстве доставки. Американцы мгновенно сложили пазл – если у СССР есть ракета, способная вывести объект на околоземную орбиту, то эта же ракета способна доставить термоядерную боеголовку к Вашингтону, Нью-Йорку или Чикаго за считанные минуты.

Никто тогда уже не смог бы сказать что-то вроде "между нами океан" – ведь океаны, которые веками защищали Америку от внешних врагов, вдруг утратили свое стратегическое значение. Небо над головой превратилось в потенциальный источник смерти, поэтому политики в Вашингтоне были более чем шокированы и метались из крайности в крайность. Например, сенатор Линдон Джонсон, будущий президент США, заявил: "Тот, кто контролирует космос, контролирует мир". А вот действующая администрация Дуайта Эйзенхауэра пыталась преуменьшить значение события, называя спутник "одним маленьким шариком в воздухе".

Но кто бы что ни говорил, общество уже охватила космическая истерия. Американцы массово скупали бинокли и телескопы, собираясь на задних дворах, чтобы увидеть, как над их домами пролетает вражеский аппарат (на самом деле большинство видела не сам спутник, а массивный центральный блок ракеты-носителя, который также вышел на орбиту и отражал солнечный свет). И вот эта самая паника стала мощным катализатором для США.

Интересные факты о "Спутнике-1" и начале космической эры: смотрите видео ncaom-dnipro

Как технологическая пощечина спутником изменила траекторию человечества?

Ощущение собственной уязвимости заставило Соединенные Штаты действовать с беспрецедентной скоростью и решительностью. Попытка быстро ответить запуском собственного спутника Vanguard TV3 в декабре 1957 года обернулась катастрофой – ракета взорвалась на стартовой площадке, что западная пресса саркастически окрестила "Флопником" (Flopnik) и "Капутником" (Kaputnik). Но это лишь подлило масла в огонь американской решимости.

Тогда в 1958 году Конгресс принял решение о создании Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства – NASA, объединив разрозненные военные и гражданские исследовательские программы в единый мощный кулак. В том же году было создано DARPA – агентство передовых оборонных исследовательских проектов, которое впоследствии подарит миру интернет.

А самые глубокие изменения произошли в сфере образования. Правительство США приняло Закон об образовании в интересах национальной обороны (NDEA), вложив миллиарды долларов в изучение математики, физики, инженерии и иностранных языков. Америка поняла, что космическую гонку выигрывают не только генералы, но и едва ли не в первую очередь учителя и студенты. Этот интеллектуальный скачок заложил фундамент для триумфа программы "Аполлон" и высадки Нила Армстронга на Луну в 1969 году.

В наши дни даже частные компании запускают тысячи спутников, а человечество готовится к созданию постоянных баз на Луне и колонизации Марса – но всегда стоит помнить, с чего все началось. Современная космическая инфраструктура, GPS-навигация, спутниковый мониторинг климата – все это прямые потомки той самой космической истерии. "Спутник-1" сгорел в плотных слоях атмосферы в начале 1958 года, но его сигнал пробудил человечество, заставив его сделать шаг в безграничную Вселенную.