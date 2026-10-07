Інтернет, без якого нині неможливо уявити жодну сферу людського буття від фінансових ринків до базового спілкування, народився не у світлих лабораторіях мрійників-утопістів – його колискою стали похмурі кабінети Пентагону, де стратеги епохи Холодної війни готувалися до найгіршого сценарію, до ядерного апокаліпсиса. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чи могла параноя Холодної війни народити мережу, що не має центру?

Історія створення глобальної мережі – це блискучий парадокс. Це розповідь про те, як зброя захисту, покликана зберегти керованість армією на випадок перетворення міст на радіоактивний попіл, стала найпотужнішим інструментом об'єднання людства за всю його історію. А почалося все з того, що у жовтні 1957 року Радянський Союз запустив "Спутник-1".

Для США ця срібляста куля, що безкарно пікала над їхньою територією, стала не просто технологічним ляпасом, а передвісником смертельної загрози – бо якщо ракета здатна вивести апарат на орбіту, вона може й доставити ядерну боєголовку до Вашингтона. Тож президент Дуайт Ейзенхауер ініціював створення ARPA (Агентства передових дослідницьких проєктів) – структури, що мала забезпечити технологічну перевагу США.

Головна проблема тогочасних комунікацій полягала в їхній централізації. Телефонні лінії сходилися у великих вузлах, і один влучний ядерний удар по такому міг цілі регіони разом із військовими базами залишити сліпими та глухими. Розв'язання цієї проблеми запропонував Пол Баран, інженер корпорації RAND, та незалежно від нього ще й Дональд Девіс із Національної фізичної лабораторії Великої Британії.

Отже, ці новатори розробили концепцію "комутації пакетів" (packet switching). Суть її можна пояснити так: ви надсилаєте кудись книгу, але не цілком, а розриваєте її на сторінки, робите по кілька копій кожної, далі кладете всі по окремих конвертах і відправляєте різними поштовими маршрутами – навіть якщо кілька поштових відділень знищать, більшість конвертів знайде обхідні шляхи, а отримувач просто збере сторінки до купи. Саме так мала працювати нова мережа – без єдиного центру, гнучка й невразлива до часткового руйнування.

І от 29 жовтня 1969 року ця теорія пройшла перше бойове хрещення – у лабораторії Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) під керівництвом Леонарда Кляйнрока студент Чарлі Клайн спробував передати команду LOG на комп'ютер у Стенфордському дослідному інституті (за задумом, система мала розпізнати її й автоматично дописати IN, утворивши слово LOGIN).

Перші млинці часто глевкі – Клайн встиг ввести лише літери L та O, а на спробі ввести G сталася історична аварія, завис комп'ютер. Але ніхто вже не збирався зупинятися. І хай там як, а ті дві літери стали першим криком новонародженої мережі ARPANET, яка загалом довела, що децентралізована комунікація можлива.

Як створювали Інтернет – цікаві факти: дивіться відео CASESMedia

Як закритий експеримент Пентагону перетворився на глобальну нервову систему людства?

Концепція Пола Барана передбачала виживання після ядерної атаки, але самі творці ARPANET мали більш прагматичну мету – забезпечити розподіл ресурсів, тобто об'єднати комп'ютери різних університетів, щоб науковцям не доводилося ставити окремий термінал для кожного нового проєкту. Відтак нічого дивного, що мережа почала набувати популярності.

Упродовж 1970-х років ARPANET розросталася, об'єднуючи університети та дослідницькі центри, проте це все ще була закрита екосистема. Справжній прорив стався завдяки двом видатним науковцям – Вінтону Серфу та Роберту Кану. Вони зрозуміли, що світу потрібна не одна мережа, а "мережа мереж". Для цього комп'ютери різних типів мали розмовляти єдиною мовою, тож народився протокол TCP/IP.

Це своєрідне цифрове есперанто дозволило розрізненим системам безперешкодно обмінюватися даними, і 1 січня 1983 року ARPANET офіційно перейшла на TCP/IP. Саме цю дату історики вважають справжнім днем народження Інтернету в його сучасному розумінні. Військова частина мережі (MILNET) згодом відокремилася, а цивільна почала жити власним життям, фінансована Національним науковим фондом США (NSF).

Інтернет якийсь час ще залишався територією гіків, складною системою командних рядків, недоступною для пересічної людини, та все змінилося у стінах Європейської організації з ядерних досліджень (CERN) у Швейцарії у 1989 році. Тоді британський вчений Тім Бернерс-Лі, намагаючись розв'язати проблему обміну документами між тисячами фізиків з усього світу, винайшов World Wide Web (Всесвітню павутину).

Бернерс-Лі створив мову розмітки HTML, протокол HTTP та перший у світі браузер. А ще він зробив геніальний крок – не запатентував свій винахід, а подарував його людству абсолютно безплатно. Ось від того моменту військовий проєкт остаточно перетворився на культурний феномен – а далі було все тільки швидше та цікавіше.

У 1990-х роках з'явилися перші комерційні провайдери, у 2000-х – соціальні мережі. А сьогодні, у 2026 році, архітектура, розроблена для виживання за умов ядерної зими, витримує колосальні навантаження епохи штучного інтелекту, потокового відео у форматі 8K та мільярдів пристроїв Інтернету речей (IoT).

Ось, мабуть, найвеличніша іронія нашої цивілізації – технологія, розроблена для ведення Третьої світової війни, стала фундаментом, на якому людство збудувало свій перший по-справжньому глобальний, спільний дім. Дім, де немає центру, який можна знищити, і де кожен вузол має значення.