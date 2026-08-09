От Ford до Siemens: почему крупный бизнес кормил нацистов и какие компании существуют до сих пор

В нацистской Германии ряд больших корпораций стал не просто наблюдателями, а частью военной машины. Немало из этих брендов пережили XX век и по-прежнему работают, сохраняя за собой непростую историю.

Речь идет причем о самых разных сферах бизнеса – от банков и страховых компаний до химических и автомобильных гигантов. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Деньги на Третий Рейх: какие компании нажились на нацистской Германии?

Когда большие деньги, промышленность и политическая лояльность сходятся в одной точке, последствия могут быть катастрофическими не только для государств, но и для миллионов людей. Дело в том, что в то время как большие корпорации наращивали мощь немецкой военной машины, западные демократии до последнего пытались избежать прямого столкновения, жертвуя интересами союзников, таких как Польша, и панически боясь "спровоцировать" Берлин.

Тем временем разворачивалась история участия большого бизнеса в подъеме и функционировании нацистской Германии. Это не одна темная страница, а целый толстый и тяжелый том со множеством подписей под словом "выгода". Многие немецкие компании были вовлечены в политику Третьего Рейха – от производства оружия до экспроприации еврейской собственности и использования принудительного труда. Речь идет не о случайных контактах, а о системном соучастии, когда бизнес приспосабливался к диктатуре, а порой и охотно вписывался в ее ритм.

Однако сложно честно сказать, был ли у них широкий выбор. Ведь все началось с того, что нацистский режим после 1933 года взялся "координировать" все сферы жизни, а экономика быстро стала частью государственной мобилизации. Предприятия, стремившиеся сохранить свои позиции, доступ к контрактам и собственное выживание, все чаще соглашались с правилами игры, в которых мораль отходила на второй план, а на первый выходили прибыль, доступ к ресурсам и лояльность новому порядку. Именно так большие корпорации оказались не просто рядом с режимом, а в его структуре.

Среди наиболее заметных финансовых игроков в этой истории – Deutsche Bank и Allianz. Deutsche Bank признает, что период Третьего Рейха стал для него "самой мрачной главой" истории – с 1933 года банк оказался под давлением режима Адольфа Гитлера, а к 1945 году превратился в "инструмент нацистского государства". В архивах банка и исследованиях упоминается участие как минимум в 363 случаях "ариизации" – то есть передачи еврейской собственности в руки нееврейских владельцев путем принуждения и дискриминации.

Allianz, один из крупнейших страховых брендов Европы, также признает свое участие в этой системе и в послевоенных компенсационных процессах. Компания пишет о давлении на еврейских владельцев, об изъятии имущества и о том, как после войны Германия и немецкий бизнес в целом были вынуждены искать механизмы возмещения. Allianz и сегодня не пытается вычеркнуть этот раздел, а наоборот – держит его в открытом доступе на собственном историческом портале.

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Крайне показательную историю имеет и IG Farben – химический гигант, появившийся в 1925 году после слияния BASF, Bayer, Hoechst, Agfa и нескольких других компаний. Именно IG Farben стала крупнейшим немецким химическим концерном и одним из пяти важнейших в мире в этой отрасли. Но эта мощь очень быстро обросла исторической тенью – компания вступила в тесное сотрудничество с нацистским режимом, поддерживала автаркию, перевооружение и в конечном итоге участвовала в войне на уничтожение.

Отдельно стоит упомянуть Auschwitz-Monowitz – лагерь, связанный с заводом IG Farben недалеко от Освенцима. Около 25 000 человек погибли в связи со строительством и работой этого объекта, преимущественно еврейские узники концлагерей. Компания признает, что принудительный труд стал частью нацистских преступлений против человечности, а сам лагерь послужил образцом для подобных практик на всей территории Третьего Рейха.

После войны IG Farben была разделена, а на ее обломках возобновились современные Bayer, BASF и другие бренды. В 2023 году компания Bayer даже учредила фонд Hans and Berthold Finkelstein Foundation для поддержки независимых исследований нацистской эпохи, в частности принудительного труда в IG Farben.

Siemens – еще один гигант, чью историю в годы нацизма невозможно рассматривать без привкуса. Компания признает, что в нацистской Германии ее бизнес был подчинен перевооружению и военной экономике, а с 1940 года Siemens все шире использовала принудительный труд. На официальных страницах компании подчеркивается – нынешнее руководство и сотрудники глубоко сожалеют, что людей заставляли работать против их воли в то время, когда корпорация была частью военной машины тоталитарного режима.

BMW тоже не может спрятаться за блеском современных электромобилей, когда речь заходит о прошлом. В годы нацизма компания превратилась из производителя автомобилей в поставщика вооружений и стала важной частью немецкой военной экономики. К концу 1944 года на BMW работали около 29 000 принудительных работников, которые составляли более половины персонала. Компания признает, что без этого массовое производство было бы невозможным, а рабочий день длился до 12 часов.

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Обратите внимание: в гитлеровской Германии были и иностранные корпорации, имевшие там дочерние структуры и также попавшие в плен режима. Например, Ford Werke, немецкая дочерняя компания Ford Motor Company, извлекала выгоду из производства автомобилей для военных нужд Третьего Рейха. Во время войны Ford Werke сотрудничала с нацистским правительством и использовала принудительный труд, в частности военнопленных и узников концлагерей. Отчет американской армии в сентябре 1945 года называл Ford Werke крайне красноречиво – "arsenal of Nazism". Также General Motors в этом контексте чаще всего упоминают в связи с Opel – немецкой дочерней компанией, которая оказалась под местным контролем после вступления США в войну.

Кто из этих компаний, финансировавших аппетиты Гитлера, работает сегодня?

На самом деле многие бренды, связанные с нацистской экономикой, не исчезли. Наоборот, они существуют и в 2026 году, зачастую являясь одними из самых мощных корпораций мира. В этот список входят Deutsche Bank, Allianz, Siemens, BMW, Ford, BASF, Bayer, Volkswagen и General Motors через Opel. Все они – либо прямые наследники довоенных структур, либо компании, чьи дочерние структуры действовали в Третьем Рейхе.

Volkswagen, например, сам описывает свою историю очень откровенно – компания была создана в нацистской Германии как государственный проект, а впоследствии широко использовала принудительный труд. В 1991 году Volkswagen выделил 12 миллионов немецких марок на поддержку бывших принудительных рабочих. Сегодня компания публично признает эту историю и хранит собственные архивные материалы на сайте.

Ford Motor Company сегодня также существует как глобальный бренд, а в официальной истории компании указано, что ее военное производство во время Второй мировой войны работало на американскую армию. В то же время все вопросы, что касаются Ford Werke в Германии, не исчезают из дискуссии о корпоративной ответственности.

В целом, история большого бизнеса в нацистской Германии – это словно зеркало, в котором видно, как легко гигантские корпорации могут стать частью преступной системы, если прибыль и политическая лояльность затмевают элементарную человечность. Именно поэтому сегодня эти бренды не только продают автомобили, лекарства, страховки или финансовые услуги, но и вынуждены жить рядом с памятью о служении диктатуре. История здесь не ставит точку – она требует внимательного прочтения, чтобы новые эпохи не повторяли старых ошибок.